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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:20+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le telefonda görüştü.Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirterek, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak somut girişimlere devam edeceklerini ifade etti.Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü aktaran Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev'e geçmiş olsun mesajını iletti.Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/erdogan-ve-aliyev-gorustu-kardeslik-hukukundan-alinan-gucle-sozleri-1109746031.html
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bulgaristan, rumen radev, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye
bulgaristan, rumen radev, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü

21:20 21.10.2026
© AACumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Radev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le telefonda görüştü.
Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirterek, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak somut girişimlere devam edeceklerini ifade etti.
Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü aktaran Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev'e geçmiş olsun mesajını iletti.
Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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