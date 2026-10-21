https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-basbakani-radevle-gorustu-1109749200.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T21:20+0300

2026-10-21T21:20+0300

2026-10-21T21:20+0300

türki̇ye

bulgaristan

rumen radev

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109749042_0:8:544:314_1920x0_80_0_0_ef2cc8692104bdc95f1b38b13f9168de.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le telefonda görüştü.Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirterek, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak somut girişimlere devam edeceklerini ifade etti.Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü aktaran Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev'e geçmiş olsun mesajını iletti.Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/erdogan-ve-aliyev-gorustu-kardeslik-hukukundan-alinan-gucle-sozleri-1109746031.html

türki̇ye

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgaristan, rumen radev, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye