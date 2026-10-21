https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-basbakani-radevle-gorustu-1109749200.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:20+0300
2026-10-21T21:20+0300
2026-10-21T21:20+0300
türki̇ye
bulgaristan
rumen radev
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109749042_0:8:544:314_1920x0_80_0_0_ef2cc8692104bdc95f1b38b13f9168de.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le telefonda görüştü.Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirterek, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak somut girişimlere devam edeceklerini ifade etti.Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü aktaran Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev'e geçmiş olsun mesajını iletti.Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/erdogan-ve-aliyev-gorustu-kardeslik-hukukundan-alinan-gucle-sozleri-1109746031.html
türki̇ye
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109749042_28:0:517:367_1920x0_80_0_0_985f07d01d06d88bf05c4a7e1eed84d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bulgaristan, rumen radev, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye
bulgaristan, rumen radev, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le telefonda görüştü.
Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirterek, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak somut girişimlere devam edeceklerini ifade etti.
Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü aktaran Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev'e geçmiş olsun mesajını iletti.
Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.