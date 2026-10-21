https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/chpnin-kurultay-davasinda-mutalaa-aciklandi-ekrem-imamoglunun-da-aralarinda-oldugu-9-kisi-icin-1109732271.html
CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi için hapis cezası istendi
CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi için hapis cezası istendi
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CHP'nin 38'üncü Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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rıza akpolat
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CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 9 sanığın cezalandırılması, 3 sanığın ise beraati talep edildi. Hangi isimler için ceza istendiHabertürk'ün haberine göre, savcılık sunduğu mütalaada, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.Mütalaada, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları ve Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesi kapsamında suça iştirak hükümlerinin uygulanması da istendi. Dava 11 Kasım'a ertelendiSavcılık, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın beraatine karar verilmesini talep etti. 12 sanığın yargılandığı davada duruşma 11 Kasım’a ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/mugla-buyuksehir-belediye-baskani-aras-chpden-istifa-etti-1109619332.html
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ekrem i̇mamoğlu, rıza akpolat, özgür çelik, chp, kongre
ekrem i̇mamoğlu, rıza akpolat, özgür çelik, chp, kongre
CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi için hapis cezası istendi
CHP'nin 38'üncü Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 sanığın 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 9 sanığın cezalandırılması, 3 sanığın ise beraati talep edildi.
Hangi isimler için ceza istendi
Habertürk'ün haberine göre, savcılık sunduğu mütalaada, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
Mütalaada, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları ve Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesi kapsamında suça iştirak hükümlerinin uygulanması da istendi.
Dava 11 Kasım'a ertelendi
Savcılık, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın beraatine karar verilmesini talep etti. 12 sanığın yargılandığı davada duruşma 11 Kasım’a ertelendi.