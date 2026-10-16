https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/mugla-buyuksehir-belediye-baskani-aras-chpden-istifa-etti-1109619332.html

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T19:59+0300

2026-10-16T19:59+0300

2026-10-16T20:02+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

seçim

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim yasası

seçim sonuçları

yerel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103916/73/1039167392_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_116aca415be0b56fe13591fef2feb852.jpg

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Başkan Aras, sosyal medya hesabından kararını "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım" sözleriyle duyurdu.Ahmet Aras kimdir?Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 55.03 oy alarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldi.Askeri eğitim alan Aras, 1992 yılında meslek hayatına başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Aras, 2012'de Kosova'da NATO öncülüğündeki KFOR bünyesinde görev yaptı. Bu görev sırasında yarbay rütbesine terfi eden Aras, 2013 yılında askerlikten emekli oldu ve Bodrum'a dönerek turizm sektöründe faaliyet göstermeye başladı.Siyasi kariyerine CHP bünyesinde devam eden Aras, 20 Mayıs 2024'te Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Aras, 1 Nisan 2025'te Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile evlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim