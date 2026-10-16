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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T19:59+0300
2026-10-16T19:59+0300
2026-10-16T20:02+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Başkan Aras, sosyal medya hesabından kararını "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım" sözleriyle duyurdu.Ahmet Aras kimdir?Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 55.03 oy alarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldi.Askeri eğitim alan Aras, 1992 yılında meslek hayatına başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Aras, 2012'de Kosova'da NATO öncülüğündeki KFOR bünyesinde görev yaptı. Bu görev sırasında yarbay rütbesine terfi eden Aras, 2013 yılında askerlikten emekli oldu ve Bodrum'a dönerek turizm sektöründe faaliyet göstermeye başladı.Siyasi kariyerine CHP bünyesinde devam eden Aras, 20 Mayıs 2024'te Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Aras, 1 Nisan 2025'te Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile evlendi.
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP'den istifa etti
19:59 16.10.2026 (güncellendi: 20:02 16.10.2026)
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.
Başkan Aras, sosyal medya hesabından kararını "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım" sözleriyle duyurdu.
Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 55.03 oy alarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldi.
Askeri eğitim alan Aras, 1992 yılında meslek hayatına başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Aras, 2012'de Kosova'da NATO öncülüğündeki KFOR bünyesinde görev yaptı. Bu görev sırasında yarbay rütbesine terfi eden Aras, 2013 yılında askerlikten emekli oldu ve Bodrum'a dönerek turizm sektöründe faaliyet göstermeye başladı.
Siyasi kariyerine CHP bünyesinde devam eden Aras, 20 Mayıs 2024'te Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Aras, 1 Nisan 2025'te Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile evlendi.