https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/chpde-3-isim-icin-kesin-ihrac-talebi-1109743826.html

CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi

CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T17:32+0300

2026-10-21T17:32+0300

2026-10-21T17:55+0300

poli̇ti̇ka

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

mersin

tarsus

tarsus belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek yeni isimler belirlendi.CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html

i̇stanbul

mersin

tarsus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, mersin, tarsus, tarsus belediyesi