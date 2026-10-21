https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/chpde-3-isim-icin-kesin-ihrac-talebi-1109743826.html
CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi
CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T17:32+0300
2026-10-21T17:32+0300
2026-10-21T17:55+0300
poli̇ti̇ka
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
mersin
tarsus
tarsus belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek yeni isimler belirlendi.CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html
i̇stanbul
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, mersin, tarsus, tarsus belediyesi
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, mersin, tarsus, tarsus belediyesi
CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi
17:32 21.10.2026 (güncellendi: 17:55 21.10.2026)
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek yeni isimler belirlendi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.