Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/chpde-3-isim-icin-kesin-ihrac-talebi-1109743826.html
CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi
CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T17:32+0300
2026-10-21T17:55+0300
poli̇ti̇ka
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
mersin
tarsus
tarsus belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek yeni isimler belirlendi.CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html
i̇stanbul
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, mersin, tarsus, tarsus belediyesi
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, mersin, tarsus, tarsus belediyesi

CHP'de 3 isim için kesin ihraç talebi

17:32 21.10.2026 (güncellendi: 17:55 21.10.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek yeni isimler belirlendi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
15 Ekim, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала