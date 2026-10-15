https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T18:32+0300
2026-10-15T18:32+0300
2026-10-15T19:58+0300
poli̇ti̇ka
gürsel tekin
i̇stanbul
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
siyaset
siyasetçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109581059_0:11:470:275_1920x0_80_0_0_f95f0c52f2852f1856554887f86cf1cb.jpg
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.Sarı, yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin kararın bugün tebliğ edildiğini belirterek, Gürsel Tekin'e partiye verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sarı, Yüksel'e ve İstanbul örgütüne yeni görevinde başarılar diledi.Mehmet Ali Yüksel kimdir?CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yüksel, siyasi kariyerine partinin gençlik kollarında başladı. 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı.2023 Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Yüksel, aynı yıl dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yüksel, seçimlerde milletvekili seçilemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/chp-istanbul-il-baskani-tekinin-gorevine-son-verildi-1108839366.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109581059_22:0:450:321_1920x0_80_0_0_acf91731a98217cd72df355dcd522dcc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürsel tekin, i̇stanbul, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, siyaset, siyasetçi
gürsel tekin, i̇stanbul, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, siyaset, siyasetçi
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
18:32 15.10.2026 (güncellendi: 19:58 15.10.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.
Sarı, yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin kararın bugün tebliğ edildiğini belirterek, Gürsel Tekin'e partiye verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sarı, Yüksel'e ve İstanbul örgütüne yeni görevinde başarılar diledi.
Mehmet Ali Yüksel kimdir?
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yüksel, siyasi kariyerine partinin gençlik kollarında başladı. 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
2023 Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Yüksel, aynı yıl dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yüksel, seçimlerde milletvekili seçilemedi.