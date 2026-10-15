Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/chp-istanbul-il-baskanligina-mehmet-ali-yuksel-atandi-1109581218.html
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T18:32+0300
2026-10-15T19:58+0300
poli̇ti̇ka
gürsel tekin
i̇stanbul
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
siyaset
siyasetçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109581059_0:11:470:275_1920x0_80_0_0_f95f0c52f2852f1856554887f86cf1cb.jpg
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.Sarı, yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin kararın bugün tebliğ edildiğini belirterek, Gürsel Tekin'e partiye verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sarı, Yüksel'e ve İstanbul örgütüne yeni görevinde başarılar diledi.Mehmet Ali Yüksel kimdir?CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yüksel, siyasi kariyerine partinin gençlik kollarında başladı. 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı.2023 Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Yüksel, aynı yıl dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yüksel, seçimlerde milletvekili seçilemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/chp-istanbul-il-baskani-tekinin-gorevine-son-verildi-1108839366.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109581059_22:0:450:321_1920x0_80_0_0_acf91731a98217cd72df355dcd522dcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürsel tekin, i̇stanbul, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, siyaset, siyasetçi
gürsel tekin, i̇stanbul, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, siyaset, siyasetçi

CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı

18:32 15.10.2026 (güncellendi: 19:58 15.10.2026)
© Fotoğraf : Mehmet Ali Yüksel sosyal medyaCHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Fotoğraf : Mehmet Ali Yüksel sosyal medya
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.
Sarı, yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin kararın bugün tebliğ edildiğini belirterek, Gürsel Tekin'e partiye verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sarı, Yüksel'e ve İstanbul örgütüne yeni görevinde başarılar diledi.

Mehmet Ali Yüksel kimdir?

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yüksel, siyasi kariyerine partinin gençlik kollarında başladı. 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
2023 Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Yüksel, aynı yıl dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yüksel, seçimlerde milletvekili seçilemedi.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in görevine son verildi
17 Eylül, 18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала