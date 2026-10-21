https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bmden-el-nino-uyarisi-son-40-yilin-en-tehlikelisi-1109748167.html

BM'den El Nino uyarısı: 'Son 40 yılın en tehlikelisi'

BM'den El Nino uyarısı: 'Son 40 yılın en tehlikelisi'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, 2026'nın sonuna doğru güçlenmesi beklenen El Nino'nun modern ölçüm tarihinin en şiddetli seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-21T20:11+0300

dünya

çevre

pasifik okyanusu

pasifik

çad

dünya

dünya meteoroloji örgütü

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

el nino

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Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino hava olayının dünya genelinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Yetkililer, yılın son aylarında etkisini artırması beklenen olayın sıcaklıkları yükseltebileceğini, kuraklık ve selleri şiddetlendirebileceğini belirterek hükümetlere hazırlık çağrısında bulundu.Cenevre'de gazetecilere konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevcut El Nino'nun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğini söyledi.WMO'nun son tahminlerine göre tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları, kasım-ocak döneminde normal seviyelerin 3.8 derece üzerine çıkabilir. Bunun, El Nino sırasında genellikle gözlemlenen sıcaklık artışının çok üzerinde olduğu belirtildi.Saulo, El Nino'nun 2026'nın sonlarına doğru en güçlü seviyesine ulaşmasının beklendiğini, ancak etkilerinin daha uzun süre hissedileceğini açıkladı.Aşırı sıcaklık, kuraklık ve sel tehdidiBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, yaklaşan El Nino'nun aşırı sıcaklık, kuraklık ve seller yoluyla ciddi insani sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Fletcher, hava olayının etkilerinin yalnızca doğrudan etkilenen ülkelerle sınırlı kalmayacağını belirterek küresel ekonomide sarsıntılara, çatışmalara ve göç hareketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.BM'nin mevcut insani yardım sisteminin bu ölçekteki bir tehditle tek başına başa çıkamayacağını vurgulayan Fletcher, hükümetler ve uluslararası finans kuruluşlarından felaketler yaşanmadan önce kaynak ayırmalarını istedi.BM yetkilisi, en yüksek risk altındaki 11 ülkeye destek sağlamak amacıyla 50 milyon dolar kaynak ayrıldığını duyurdu. Destek verilecek ülkeler arasında Çad, El Salvador, Etiyopya, Somali ve Güney Sudan bulunuyor.El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.Genellikle 2 ila 7 yılda bir görülen ve 9 ila 12 ay sürebilen El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde yağış düzenlerini değiştirerek bazı yerlerde kuraklığa, bazı yerlerde ise şiddetli yağışlara neden olabiliyor.

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çevre, pasifik okyanusu, pasifik, çad, dünya, dünya meteoroloji örgütü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, el nino