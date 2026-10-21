https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bmden-el-nino-uyarisi-son-40-yilin-en-tehlikelisi-1109748167.html
BM'den El Nino uyarısı: 'Son 40 yılın en tehlikelisi'
BM'den El Nino uyarısı: 'Son 40 yılın en tehlikelisi'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, 2026'nın sonuna doğru güçlenmesi beklenen El Nino'nun modern ölçüm tarihinin en şiddetli seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T20:11+0300
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el nino
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Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino hava olayının dünya genelinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Yetkililer, yılın son aylarında etkisini artırması beklenen olayın sıcaklıkları yükseltebileceğini, kuraklık ve selleri şiddetlendirebileceğini belirterek hükümetlere hazırlık çağrısında bulundu.Cenevre'de gazetecilere konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevcut El Nino'nun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğini söyledi.WMO'nun son tahminlerine göre tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları, kasım-ocak döneminde normal seviyelerin 3.8 derece üzerine çıkabilir. Bunun, El Nino sırasında genellikle gözlemlenen sıcaklık artışının çok üzerinde olduğu belirtildi.Saulo, El Nino'nun 2026'nın sonlarına doğru en güçlü seviyesine ulaşmasının beklendiğini, ancak etkilerinin daha uzun süre hissedileceğini açıkladı.Aşırı sıcaklık, kuraklık ve sel tehdidiBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, yaklaşan El Nino'nun aşırı sıcaklık, kuraklık ve seller yoluyla ciddi insani sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Fletcher, hava olayının etkilerinin yalnızca doğrudan etkilenen ülkelerle sınırlı kalmayacağını belirterek küresel ekonomide sarsıntılara, çatışmalara ve göç hareketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.BM'nin mevcut insani yardım sisteminin bu ölçekteki bir tehditle tek başına başa çıkamayacağını vurgulayan Fletcher, hükümetler ve uluslararası finans kuruluşlarından felaketler yaşanmadan önce kaynak ayırmalarını istedi.BM yetkilisi, en yüksek risk altındaki 11 ülkeye destek sağlamak amacıyla 50 milyon dolar kaynak ayrıldığını duyurdu. Destek verilecek ülkeler arasında Çad, El Salvador, Etiyopya, Somali ve Güney Sudan bulunuyor.El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.Genellikle 2 ila 7 yılda bir görülen ve 9 ila 12 ay sürebilen El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde yağış düzenlerini değiştirerek bazı yerlerde kuraklığa, bazı yerlerde ise şiddetli yağışlara neden olabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html
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çevre, pasifik okyanusu, pasifik, çad, dünya, dünya meteoroloji örgütü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, el nino
çevre, pasifik okyanusu, pasifik, çad, dünya, dünya meteoroloji örgütü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, el nino
BM'den El Nino uyarısı: 'Son 40 yılın en tehlikelisi'
Birleşmiş Milletler, 2026'nın sonuna doğru güçlenmesi beklenen El Nino'nun modern ölçüm tarihinin en şiddetli seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Dünya genelinde aşırı sıcaklık, kuraklık ve sellerin artabileceği belirtilirken risk altındaki 11 ülke için 50 milyon dolar ayrıldı.
Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino hava olayının dünya genelinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Yetkililer, yılın son aylarında etkisini artırması beklenen olayın sıcaklıkları yükseltebileceğini, kuraklık ve selleri şiddetlendirebileceğini belirterek hükümetlere hazırlık çağrısında bulundu.
Cenevre'de gazetecilere konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevcut El Nino'nun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğini söyledi.
Saulo
, "Mevcut El Nino'nun gücü daha önce görülmemiş seviyelere ulaşabilir. Kelimenin tam anlamıyla son 40 yıldır kullandığımız ölçüm grafiklerinin sınırlarını aşabilir
" ifadelerini kullandı.
WMO'nun son tahminlerine göre tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları, kasım-ocak döneminde normal seviyelerin 3.8 derece üzerine çıkabilir. Bunun, El Nino sırasında genellikle gözlemlenen sıcaklık artışının çok üzerinde olduğu belirtildi.
Saulo, El Nino'nun 2026'nın sonlarına doğru en güçlü seviyesine ulaşmasının beklendiğini, ancak etkilerinin daha uzun süre hissedileceğini açıkladı.
Aşırı sıcaklık, kuraklık ve sel tehdidi
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, yaklaşan El Nino'nun aşırı sıcaklık, kuraklık ve seller yoluyla ciddi insani sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Fletcher, hava olayının etkilerinin yalnızca doğrudan etkilenen ülkelerle sınırlı kalmayacağını belirterek küresel ekonomide sarsıntılara, çatışmalara ve göç hareketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.
BM'nin mevcut insani yardım sisteminin bu ölçekteki bir tehditle tek başına başa çıkamayacağını vurgulayan Fletcher, hükümetler ve uluslararası finans kuruluşlarından felaketler yaşanmadan önce kaynak ayırmalarını istedi.
BM yetkilisi, en yüksek risk altındaki 11 ülkeye destek sağlamak amacıyla 50 milyon dolar kaynak ayrıldığını duyurdu. Destek verilecek ülkeler arasında Çad, El Salvador, Etiyopya, Somali ve Güney Sudan bulunuyor.
El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.
Genellikle 2 ila 7 yılda bir görülen ve 9 ila 12 ay sürebilen El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde yağış düzenlerini değiştirerek bazı yerlerde kuraklığa, bazı yerlerde ise şiddetli yağışlara neden olabiliyor.