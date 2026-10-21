https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bati-basini-abd-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-onunu-acmayi-hedefliyor-1109720180.html
Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor
Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor
Sputnik Türkiye
Axios, ABD heyetinin Rusya’daki temaslarında Moskova, Washington ve Kiev arasında doğrudan üçlü görüşmelerin başlatılmasına zemin hazırlamayı amaçladığını... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T00:43+0300
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2026-10-21T00:43+0300
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vladimir zelenskiy
oslo
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ABD heyetinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Ukrayna konusunda doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği belirtildi.Axios’un bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Ukrayna ve Avrupa ile yürütülen temaslarda sağlanan ilerlemeyi Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere taşımayı planlıyor.Yetkili, “Amaç, Ukrayna ve Avrupa ile kaydedilen ilerlemeyi temel almak, önerileri Rusya ile görüşmek ve doğrudan üçlü müzakerelerin yanı sıra daha geniş kapsamlı çok taraflı görüşmelerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.Witkoff, St. Petersburg’a gidecekNorveç makamları, Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un salı günü Oslo’da bir araya geldiğini doğruladı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da görüşmelere çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Witkoff’un Oslo’daki temaslarının ardından çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini açıklamıştı.ABD, eylül ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini söylemişti. Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirten Putin, Kiev tarafında aynı yönde bir irade görmediklerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/norvec-basbakani-witkoff-oslo-ziyaretinin-ardindan-st-petersburga-gidecek-1109715358.html
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abd, donald trump, steve witkoff, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, oslo, st. petersburg, axios
abd, donald trump, steve witkoff, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, oslo, st. petersburg, axios
Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor
Axios, ABD heyetinin Rusya’daki temaslarında Moskova, Washington ve Kiev arasında doğrudan üçlü görüşmelerin başlatılmasına zemin hazırlamayı amaçladığını yazdı.
ABD heyetinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Ukrayna konusunda doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği belirtildi.
Axios’un bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Ukrayna ve Avrupa ile yürütülen temaslarda sağlanan ilerlemeyi Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere taşımayı planlıyor.
Yetkili, “Amaç, Ukrayna ve Avrupa ile kaydedilen ilerlemeyi temel almak, önerileri Rusya ile görüşmek ve doğrudan üçlü müzakerelerin yanı sıra daha geniş kapsamlı çok taraflı görüşmelerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.
Witkoff, St. Petersburg’a gidecek
Norveç makamları, Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un salı günü Oslo’da bir araya geldiğini doğruladı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da görüşmelere çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Witkoff’un Oslo’daki temaslarının ardından çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini açıklamıştı.
ABD, eylül ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini söylemişti. Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirten Putin, Kiev tarafında aynı yönde bir irade görmediklerini dile getirmişti.