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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bati-basini-abd-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-onunu-acmayi-hedefliyor-1109720180.html
Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor
Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor
Sputnik Türkiye
Axios, ABD heyetinin Rusya’daki temaslarında Moskova, Washington ve Kiev arasında doğrudan üçlü görüşmelerin başlatılmasına zemin hazırlamayı amaçladığını... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T00:43+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
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ukrayna
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ABD heyetinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Ukrayna konusunda doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği belirtildi.Axios’un bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Ukrayna ve Avrupa ile yürütülen temaslarda sağlanan ilerlemeyi Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere taşımayı planlıyor.Yetkili, “Amaç, Ukrayna ve Avrupa ile kaydedilen ilerlemeyi temel almak, önerileri Rusya ile görüşmek ve doğrudan üçlü müzakerelerin yanı sıra daha geniş kapsamlı çok taraflı görüşmelerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.Witkoff, St. Petersburg’a gidecekNorveç makamları, Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un salı günü Oslo’da bir araya geldiğini doğruladı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da görüşmelere çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Witkoff’un Oslo’daki temaslarının ardından çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini açıklamıştı.ABD, eylül ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini söylemişti. Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirten Putin, Kiev tarafında aynı yönde bir irade görmediklerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/norvec-basbakani-witkoff-oslo-ziyaretinin-ardindan-st-petersburga-gidecek-1109715358.html
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abd, donald trump, steve witkoff, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, oslo, st. petersburg, axios
abd, donald trump, steve witkoff, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, oslo, st. petersburg, axios

Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor

00:43 21.10.2026
© AP Photo / Ludovic MarinABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
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Axios, ABD heyetinin Rusya’daki temaslarında Moskova, Washington ve Kiev arasında doğrudan üçlü görüşmelerin başlatılmasına zemin hazırlamayı amaçladığını yazdı.
ABD heyetinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Ukrayna konusunda doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği belirtildi.
Axios’un bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Ukrayna ve Avrupa ile yürütülen temaslarda sağlanan ilerlemeyi Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere taşımayı planlıyor.
Yetkili, “Amaç, Ukrayna ve Avrupa ile kaydedilen ilerlemeyi temel almak, önerileri Rusya ile görüşmek ve doğrudan üçlü müzakerelerin yanı sıra daha geniş kapsamlı çok taraflı görüşmelerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.

Witkoff, St. Petersburg’a gidecek

Norveç makamları, Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un salı günü Oslo’da bir araya geldiğini doğruladı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da görüşmelere çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Witkoff’un Oslo’daki temaslarının ardından çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini açıklamıştı.
ABD, eylül ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini söylemişti. Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirten Putin, Kiev tarafında aynı yönde bir irade görmediklerini dile getirmişti.
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
DÜNYA
Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek
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