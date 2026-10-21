https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bati-basini-abd-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-onunu-acmayi-hedefliyor-1109720180.html

Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor

Batı basını: ABD, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor

Sputnik Türkiye

Axios, ABD heyetinin Rusya’daki temaslarında Moskova, Washington ve Kiev arasında doğrudan üçlü görüşmelerin başlatılmasına zemin hazırlamayı amaçladığını... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T00:43+0300

2026-10-21T00:43+0300

2026-10-21T00:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

steve witkoff

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

oslo

st. petersburg

axios

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ABD heyetinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Ukrayna konusunda doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği belirtildi.Axios’un bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Ukrayna ve Avrupa ile yürütülen temaslarda sağlanan ilerlemeyi Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere taşımayı planlıyor.Yetkili, “Amaç, Ukrayna ve Avrupa ile kaydedilen ilerlemeyi temel almak, önerileri Rusya ile görüşmek ve doğrudan üçlü müzakerelerin yanı sıra daha geniş kapsamlı çok taraflı görüşmelerin önünü açmak” ifadelerini kullandı.Witkoff, St. Petersburg’a gidecekNorveç makamları, Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un salı günü Oslo’da bir araya geldiğini doğruladı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da görüşmelere çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Witkoff’un Oslo’daki temaslarının ardından çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini açıklamıştı.ABD, eylül ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini söylemişti. Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirten Putin, Kiev tarafında aynı yönde bir irade görmediklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/norvec-basbakani-witkoff-oslo-ziyaretinin-ardindan-st-petersburga-gidecek-1109715358.html

rusya

ukrayna

oslo

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abd, donald trump, steve witkoff, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, oslo, st. petersburg, axios