https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/norvec-basbakani-witkoff-oslo-ziyaretinin-ardindan-st-petersburga-gidecek-1109715358.html

Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek

Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek

Sputnik Türkiye

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Ukrayna konulu Oslo görüşmelerinin ardından çarşamba günü St... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T21:08+0300

2026-10-20T21:08+0300

2026-10-20T21:08+0300

dünya

jonas gahr store

norveç

oslo

steve witkoff

vladimir zelenskiy

st. petersburg

kremlin

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini belirtti.Store, “Witkoff yarın St. Petersburg’a hareket edecek. Burada Rus yönetimiyle görüşerek Oslo’daki temasların sonuçlarını ve Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin üzerinde çalıştığı önerileri paylaşacak” dedi.Oslo’daki görüşmelerin liderler düzeyinde bir toplantının önünü açabileceğini belirten Store, taraflar arasındaki temasların süreceğini ifade etti.Salı günü Oslo’da Witkoff, Vladimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın katılımıyla Ukrayna konulu görüşmeler gerçekleştirildi. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da toplantıya çevrim içi katılabileceği belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada Moskova’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin yakın zamanda düzenlenmesini umduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/peskov-putin-ile-witkoff-arasinda-yakin-gelecekte-bir-gorusme-organize-edilebilecegini-umuyoruz-1109701249.html

norveç

oslo

st. petersburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jonas gahr store, norveç, oslo, steve witkoff, vladimir zelenskiy, st. petersburg, kremlin, jared kushner