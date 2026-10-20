https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/norvec-basbakani-witkoff-oslo-ziyaretinin-ardindan-st-petersburga-gidecek-1109715358.html
Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek
Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek
Sputnik Türkiye
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Ukrayna konulu Oslo görüşmelerinin ardından çarşamba günü St... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T21:08+0300
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini belirtti.Store, “Witkoff yarın St. Petersburg’a hareket edecek. Burada Rus yönetimiyle görüşerek Oslo’daki temasların sonuçlarını ve Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin üzerinde çalıştığı önerileri paylaşacak” dedi.Oslo’daki görüşmelerin liderler düzeyinde bir toplantının önünü açabileceğini belirten Store, taraflar arasındaki temasların süreceğini ifade etti.Salı günü Oslo’da Witkoff, Vladimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın katılımıyla Ukrayna konulu görüşmeler gerçekleştirildi. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da toplantıya çevrim içi katılabileceği belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada Moskova’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin yakın zamanda düzenlenmesini umduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/peskov-putin-ile-witkoff-arasinda-yakin-gelecekte-bir-gorusme-organize-edilebilecegini-umuyoruz-1109701249.html
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jonas gahr store, norveç, oslo, steve witkoff, vladimir zelenskiy, st. petersburg, kremlin, jared kushner
jonas gahr store, norveç, oslo, steve witkoff, vladimir zelenskiy, st. petersburg, kremlin, jared kushner
Norveç Başbakanı: Witkoff, Oslo ziyaretinin ardından St. Petersburg’a gidecek
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Ukrayna konulu Oslo görüşmelerinin ardından çarşamba günü St. Petersburg’a giderek Rus yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çarşamba günü St. Petersburg’a gideceğini belirtti.
Store, “Witkoff yarın St. Petersburg’a hareket edecek. Burada Rus yönetimiyle görüşerek Oslo’daki temasların sonuçlarını ve Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin üzerinde çalıştığı önerileri paylaşacak” dedi.
Oslo’daki görüşmelerin liderler düzeyinde bir toplantının önünü açabileceğini belirten Store, taraflar arasındaki temasların süreceğini ifade etti.
Salı günü Oslo’da Witkoff, Vladimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın katılımıyla Ukrayna konulu görüşmeler gerçekleştirildi. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da toplantıya çevrim içi katılabileceği belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada Moskova’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin yakın zamanda düzenlenmesini umduğunu söylemişti.