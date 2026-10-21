https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/aym-kararini-verdi-yeni-parti-isim-degistirmiyor-1109729564.html

AYM kararını verdi: Yeni Parti isim değiştirmiyor

AYM kararını verdi: Yeni Parti isim değiştirmiyor

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi,. Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini reddetti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T11:28+0300

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türki̇ye

anayasa mahkemesi (aym)

yeni parti

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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.Ne olmuştu?Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu. Yeni Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti. Bugün dosyayı ele alan AYM, talebi oy çokluğuyla reddetti.

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anayasa mahkemesi (aym), yeni parti