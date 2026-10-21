https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/aym-kararini-verdi-yeni-parti-isim-degistirmiyor-1109729564.html
AYM kararını verdi: Yeni Parti isim değiştirmiyor
AYM kararını verdi: Yeni Parti isim değiştirmiyor
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi,. Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini reddetti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T11:28+0300
2026-10-21T11:28+0300
2026-10-21T11:32+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
yeni parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108358220_0:190:2048:1342_1920x0_80_0_0_e01e3124d4643c1e1e16fc3fa327a983.jpg
Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.Ne olmuştu?Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu. Yeni Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti. Bugün dosyayı ele alan AYM, talebi oy çokluğuyla reddetti.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108358220_3:0:2046:1532_1920x0_80_0_0_1556c92987ee6e416a34168205054139.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), yeni parti
anayasa mahkemesi (aym), yeni parti
AYM kararını verdi: Yeni Parti isim değiştirmiyor
11:28 21.10.2026 (güncellendi: 11:32 21.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi,. Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu. Yeni Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti. Bugün dosyayı ele alan AYM, talebi oy çokluğuyla reddetti.