https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/atinada-poset-icindeki-patlayici-madde-infilak-etti-4-yarali-1109749340.html

Atina'da poşet içindeki patlayıcı madde infilak etti: 4 yaralı

Atina'da poşet içindeki patlayıcı madde infilak etti: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T21:30+0300

2026-10-21T21:30+0300

2026-10-21T21:30+0300

dünya

atina

patlayıcı

patlayıcı düzeneği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109749553_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_cb6b73e686bacce47e9c4b478fed7e01.png

Yunan basınında yer alan haberlere göre olay Atina’nın Kolonos semtinde meydana geldi. Bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu madde ve hassas terazi yer alan bir poşet fark ederek durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetin içindeki incelemeleri sırasında patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi. Meydana gelen patlamada, ihbarda bulunan vatandaş ve 2 polis memurunun da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Poşeti inceleyen ve durumu ağır olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yunanistanda-ogrenciler-ve-ogretmenler-hayat-pahaliligina-karsi-sokaga-cikti-1109743654.html

atina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atina, patlayıcı, patlayıcı düzeneği