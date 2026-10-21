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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/atinada-poset-icindeki-patlayici-madde-infilak-etti-4-yarali-1109749340.html
Atina'da poşet içindeki patlayıcı madde infilak etti: 4 yaralı
Atina'da poşet içindeki patlayıcı madde infilak etti: 4 yaralı
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:30+0300
2026-10-21T21:30+0300
dünya
atina
patlayıcı
patlayıcı düzeneği
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Yunan basınında yer alan haberlere göre olay Atina’nın Kolonos semtinde meydana geldi. Bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu madde ve hassas terazi yer alan bir poşet fark ederek durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetin içindeki incelemeleri sırasında patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi. Meydana gelen patlamada, ihbarda bulunan vatandaş ve 2 polis memurunun da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Poşeti inceleyen ve durumu ağır olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yunanistanda-ogrenciler-ve-ogretmenler-hayat-pahaliligina-karsi-sokaga-cikti-1109743654.html
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atina, patlayıcı, patlayıcı düzeneği
atina, patlayıcı, patlayıcı düzeneği

Atina'da poşet içindeki patlayıcı madde infilak etti: 4 yaralı

21:30 21.10.2026
© AAAtina'da patlayıcı madde infilak etti
Atina'da patlayıcı madde infilak etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre olay Atina’nın Kolonos semtinde meydana geldi. Bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu madde ve hassas terazi yer alan bir poşet fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetin içindeki incelemeleri sırasında patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi. Meydana gelen patlamada, ihbarda bulunan vatandaş ve 2 polis memurunun da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.
Poşeti inceleyen ve durumu ağır olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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