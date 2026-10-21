https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/arjantin-devlet-baskani-milei-ispanya-basbakani-sanchez-bir-diktator-1109735133.html

Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'İspanya Başbakanı Sanchez bir diktatör'

Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'İspanya Başbakanı Sanchez bir diktatör'

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaptığı konuşmada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i 'diktatör' olarak nitelendirdi... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:42+0300

2026-10-21T14:42+0300

2026-10-21T14:42+0300

dünya

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Madrid'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik açıklamalarda bulundu. Madrid'de düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Milei, Sanchez yönetimini eleştirirken ülkede 29 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde Sosyalist Parti'nin iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini savundu.Yeni Ekonomi Forumu tarafından Madrid'de düzenlenen etkinlikte konuşan Milei, İspanya Başbakanı'nı doğrudan hedef aldı.İspanya'yı liberalizmin doğduğu yer olarak nitelendiren Arjantin lideri, "Sosyalistleri kovun, çünkü siz liberalizmin beşiğisiniz" dedi.Avrupa'daki 'sol partileri de' eleştiren Milei, bu partileri kıtanın ekonomik durgunluğundan sorumlu tuttu. Arjantin lideri ayrıca göç politikalarını hedef alarak sol partilerin siyasi çıkarları doğrultusunda göçü teşvik ettiğini öne sürdü. Milei, temmuz ayında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk şehri Sebte'ye yönelik yoğun göçmen girişlerini örnek göstererek yaşananları sol siyasetin uygulamalarına bağladı.Sanchez ile görüşmeyecekİspanya'ya yedinci ziyaretini gerçekleştiren Milei'nin programında Başbakan Pedro Sanchez ile görüşme bulunmuyor.Arjantin liderinin bunun yerine Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ile görüşmesi planlanıyor.Milei ile Sanchez arasındaki anlaşmazlık daha önce diplomatik krize neden olmuştu. Arjantin lideri, Mayıs 2024'te İspanya'ya yaptığı ziyarette Sanchez'i ve eşi Begona Gomez'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.Bu sözlerin ardından İspanya, Buenos Aires Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmış ve iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşanmıştı. Madrid yönetimi, beş ay sonra Arjantin'e yeni bir büyükelçi atamıştı.İsrail politikalarında da farklı taraftalarArjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldiği Aralık 2023'ten bu yana İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yakın ilişkiler kuran Milei, Gazze'deki savaş sırasında İsrail hükümetine destek verdi ve Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü verdi.İsrail'i çok kez ziyaret eden Milei, Nisan 2026'da Netanyahu ile güvenlik ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzaladı.Milei'nin Madrid'de hedef aldığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştiren bir politika izliyor. Sanchez hükümeti, Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanımıştı.

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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, begona gomez, madrid, arjantin, buenos aires, javier milei