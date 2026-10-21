Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/arjantin-devlet-baskani-milei-ispanya-basbakani-sanchez-bir-diktator-1109735133.html
Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'İspanya Başbakanı Sanchez bir diktatör'
Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'İspanya Başbakanı Sanchez bir diktatör'
Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaptığı konuşmada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i 'diktatör' olarak nitelendirdi... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:42+0300
2026-10-21T14:42+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
begona gomez
madrid
arjantin
buenos aires
javier milei
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/19/1081069849_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ff9485be8c97d13b50e2806076ffa13c.jpg
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Madrid'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik açıklamalarda bulundu. Madrid'de düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Milei, Sanchez yönetimini eleştirirken ülkede 29 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde Sosyalist Parti'nin iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini savundu.Yeni Ekonomi Forumu tarafından Madrid'de düzenlenen etkinlikte konuşan Milei, İspanya Başbakanı'nı doğrudan hedef aldı.İspanya'yı liberalizmin doğduğu yer olarak nitelendiren Arjantin lideri, "Sosyalistleri kovun, çünkü siz liberalizmin beşiğisiniz" dedi.Avrupa'daki 'sol partileri de' eleştiren Milei, bu partileri kıtanın ekonomik durgunluğundan sorumlu tuttu. Arjantin lideri ayrıca göç politikalarını hedef alarak sol partilerin siyasi çıkarları doğrultusunda göçü teşvik ettiğini öne sürdü. Milei, temmuz ayında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk şehri Sebte'ye yönelik yoğun göçmen girişlerini örnek göstererek yaşananları sol siyasetin uygulamalarına bağladı.Sanchez ile görüşmeyecekİspanya'ya yedinci ziyaretini gerçekleştiren Milei'nin programında Başbakan Pedro Sanchez ile görüşme bulunmuyor.Arjantin liderinin bunun yerine Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ile görüşmesi planlanıyor.Milei ile Sanchez arasındaki anlaşmazlık daha önce diplomatik krize neden olmuştu. Arjantin lideri, Mayıs 2024'te İspanya'ya yaptığı ziyarette Sanchez'i ve eşi Begona Gomez'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.Bu sözlerin ardından İspanya, Buenos Aires Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmış ve iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşanmıştı. Madrid yönetimi, beş ay sonra Arjantin'e yeni bir büyükelçi atamıştı.İsrail politikalarında da farklı taraftalarArjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldiği Aralık 2023'ten bu yana İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yakın ilişkiler kuran Milei, Gazze'deki savaş sırasında İsrail hükümetine destek verdi ve Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü verdi.İsrail'i çok kez ziyaret eden Milei, Nisan 2026'da Netanyahu ile güvenlik ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzaladı.Milei'nin Madrid'de hedef aldığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştiren bir politika izliyor. Sanchez hükümeti, Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bismillah-cest-les-tnbres-snapchatten-cikip-fransayi-sallayan-slogan-1109732896.html
madrid
arjantin
buenos aires
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/19/1081069849_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9a1bd4d5300c3d3d5f0b5771e5153154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, begona gomez, madrid, arjantin, buenos aires, javier milei
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, begona gomez, madrid, arjantin, buenos aires, javier milei

Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'İspanya Başbakanı Sanchez bir diktatör'

14:42 21.10.2026
© AA / Celal GüneşArjantin Devlet Başkanı Javier Milei
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaptığı konuşmada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i 'diktatör' olarak nitelendirdi. Sosyalistleri hedef alan Milei, İspanyol seçmenlere iktidardaki partiyi seçimlerde görevden uzaklaştırma çağrısında bulundu.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Madrid'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik açıklamalarda bulundu. Madrid'de düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Milei, Sanchez yönetimini eleştirirken ülkede 29 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde Sosyalist Parti'nin iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini savundu.
Yeni Ekonomi Forumu tarafından Madrid'de düzenlenen etkinlikte konuşan Milei, İspanya Başbakanı'nı doğrudan hedef aldı.
Milei, "Sizler, kabul edilemez diktatör Pedro Sanchez'in yönetimi altında acı çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İspanya'yı liberalizmin doğduğu yer olarak nitelendiren Arjantin lideri, "Sosyalistleri kovun, çünkü siz liberalizmin beşiğisiniz" dedi.
Avrupa'daki 'sol partileri de' eleştiren Milei, bu partileri kıtanın ekonomik durgunluğundan sorumlu tuttu. Arjantin lideri ayrıca göç politikalarını hedef alarak sol partilerin siyasi çıkarları doğrultusunda göçü teşvik ettiğini öne sürdü. Milei, temmuz ayında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk şehri Sebte'ye yönelik yoğun göçmen girişlerini örnek göstererek yaşananları sol siyasetin uygulamalarına bağladı.

Sanchez ile görüşmeyecek

İspanya'ya yedinci ziyaretini gerçekleştiren Milei'nin programında Başbakan Pedro Sanchez ile görüşme bulunmuyor.
Arjantin liderinin bunun yerine Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ile görüşmesi planlanıyor.
Milei, iki siyasetçiyle yakın ilişkilerine değinerek "Santiago Abascal ve Isabel Diaz Ayuso ile açıkça dostum. İspanya'yı gerilemeden çıkarabilecek sağlam ve olumlu fikirlere sahip olduklarına inanıyorum" dedi.
Milei ile Sanchez arasındaki anlaşmazlık daha önce diplomatik krize neden olmuştu. Arjantin lideri, Mayıs 2024'te İspanya'ya yaptığı ziyarette Sanchez'i ve eşi Begona Gomez'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Bu sözlerin ardından İspanya, Buenos Aires Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmış ve iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşanmıştı. Madrid yönetimi, beş ay sonra Arjantin'e yeni bir büyükelçi atamıştı.

İsrail politikalarında da farklı taraftalar

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldiği Aralık 2023'ten bu yana İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yakın ilişkiler kuran Milei, Gazze'deki savaş sırasında İsrail hükümetine destek verdi ve Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü verdi.
İsrail'i çok kez ziyaret eden Milei, Nisan 2026'da Netanyahu ile güvenlik ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzaladı.
Milei'nin Madrid'de hedef aldığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştiren bir politika izliyor. Sanchez hükümeti, Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanımıştı.
Bismillah c'est les tenebres sloganı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
DÜNYA
'Bismillah, c'est les ténèbres': Snapchat'ten çıkıp Fransa'yı sallayan sloganın anlamı ne?
12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала