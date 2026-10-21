https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/andrey-stenin-fotograf-yarismasinin-kazananlari-moskovada-aciklandi-1109705596.html

Andrey Stenin fotoğraf yarışmasının kazananları Moskova’da açıklandı

Andrey Stenin fotoğraf yarışmasının kazananları Moskova’da açıklandı

Sputnik Türkiye

Sputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen organizasyonda çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar ödüle... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:30+0300

2026-10-21T14:30+0300

2026-10-21T14:30+0300

yaşam

andrey stenin

moskova

i̇srail

donbass

sputnik

andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması

andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması

andrey stenin fotoğraf ödülleri

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109703756_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_87a66ebd06484f86e5c77f6caa68db3c.jpg

12. Andrey Stenin Uluslararası Foto Muhabirliği Yarışması sonuçlandı.Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilen törende Grand Prix ödülünü, İsrail’in hava saldırıları altındaki Lübnan’da çekilen fotoğraflarıyla Lübnanlı foto muhabiri Abdul Kader Al-Bay kazandı.Ülkesinde Sputnik için çalışan bir foto muhabiri olan Al-Bay, “Eylül 2024’te Lübnan şiddetli bir çatışmanın içine çekildi. Bu fotoğraflar, saldırıların hemen ardından yaşananları ve sıradan insanların hayatta kalma mücadelesini belgeliyor” ifadelerini kullandı.Farklı kategorilerde öne çıkan eserlerYarışmanın diğer kategorilerinde de dikkat çekici çalışmalar ödüllendirildi. Haber kategorisinde Bangladeşli S. M. Al Muztaba Rosul ile Rusya’dan Sergey Bobılev birinciliğe layık görüldü. Spor alanında Rus Yevgeniy Filippov öne çıkarken, 'Benim Gezegenim' kategorisinde Bangladeşli Soleyman Hossain ve Rus Alisa Severnaya üst sıralarda yer aldı. Portre kategorisinde Hint fotoğrafçı Arpan Basu Chowdhury ile Afgan kadınlarının yaşamını konu alan çalışmasıyla Rus Mariya Semenova ödül kazandı. Yaşamın Enerjisi başlıklı özel kategoride ise Pavel Volkov birinci oldu.Fotoğraf sergisi tura çıkıyorSputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından dünyanın dört bir yanından genç habercileri desteklemeyi amacıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyon, 2014 yılında Donbass’ta görevi başında hayatını kaybeden fotoğraf muhabiri Andrey Stenin’in anısına düzenleniyor.Dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Moskova’daki gösterimin ardından uluslararası bir tura çıkarak farklı ülkelerdeki sanatseverlerle buluşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/stenin-uluslararasi-fotograf-yarismasinin-kazananlari-bu-ay-moskovada-aciklanacak-1109499239.html

moskova

i̇srail

donbass

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrey stenin, moskova, i̇srail, donbass, sputnik, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya