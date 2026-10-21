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Andrey Stenin fotoğraf yarışmasının kazananları Moskova’da açıklandı
Andrey Stenin fotoğraf yarışmasının kazananları Moskova’da açıklandı
Sputnik Türkiye
Sputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen organizasyonda çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar ödüle... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:30+0300
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andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması
andrey stenin fotoğraf ödülleri
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12. Andrey Stenin Uluslararası Foto Muhabirliği Yarışması sonuçlandı.Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilen törende Grand Prix ödülünü, İsrail’in hava saldırıları altındaki Lübnan’da çekilen fotoğraflarıyla Lübnanlı foto muhabiri Abdul Kader Al-Bay kazandı.Ülkesinde Sputnik için çalışan bir foto muhabiri olan Al-Bay, “Eylül 2024’te Lübnan şiddetli bir çatışmanın içine çekildi. Bu fotoğraflar, saldırıların hemen ardından yaşananları ve sıradan insanların hayatta kalma mücadelesini belgeliyor” ifadelerini kullandı.Farklı kategorilerde öne çıkan eserlerYarışmanın diğer kategorilerinde de dikkat çekici çalışmalar ödüllendirildi. Haber kategorisinde Bangladeşli S. M. Al Muztaba Rosul ile Rusya’dan Sergey Bobılev birinciliğe layık görüldü. Spor alanında Rus Yevgeniy Filippov öne çıkarken, 'Benim Gezegenim' kategorisinde Bangladeşli Soleyman Hossain ve Rus Alisa Severnaya üst sıralarda yer aldı. Portre kategorisinde Hint fotoğrafçı Arpan Basu Chowdhury ile Afgan kadınlarının yaşamını konu alan çalışmasıyla Rus Mariya Semenova ödül kazandı. Yaşamın Enerjisi başlıklı özel kategoride ise Pavel Volkov birinci oldu.Fotoğraf sergisi tura çıkıyorSputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından dünyanın dört bir yanından genç habercileri desteklemeyi amacıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyon, 2014 yılında Donbass’ta görevi başında hayatını kaybeden fotoğraf muhabiri Andrey Stenin’in anısına düzenleniyor.Dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Moskova’daki gösterimin ardından uluslararası bir tura çıkarak farklı ülkelerdeki sanatseverlerle buluşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/stenin-uluslararasi-fotograf-yarismasinin-kazananlari-bu-ay-moskovada-aciklanacak-1109499239.html
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andrey stenin, moskova, i̇srail, donbass, sputnik, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya
andrey stenin, moskova, i̇srail, donbass, sputnik, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya

Andrey Stenin fotoğraf yarışmasının kazananları Moskova’da açıklandı

14:30 21.10.2026
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Multimedya arşivine gidinKhách tham quan triển lãm của những người chiến thắng và đoạt giải trong Cuộc thi Phóng viên ảnh Quốc tế Andrey Stenin ở Moscow
Khách tham quan triển lãm của những người chiến thắng và đoạt giải trong Cuộc thi Phóng viên ảnh Quốc tế Andrey Stenin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Sputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen organizasyonda çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar ödüle layık görüldü.
12. Andrey Stenin Uluslararası Foto Muhabirliği Yarışması sonuçlandı.

Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilen törende Grand Prix ödülünü, İsrail’in hava saldırıları altındaki Lübnan’da çekilen fotoğraflarıyla Lübnanlı foto muhabiri Abdul Kader Al-Bay kazandı.

Ülkesinde Sputnik için çalışan bir foto muhabiri olan Al-Bay, “Eylül 2024’te Lübnan şiddetli bir çatışmanın içine çekildi. Bu fotoğraflar, saldırıların hemen ardından yaşananları ve sıradan insanların hayatta kalma mücadelesini belgeliyor” ifadelerini kullandı.

Farklı kategorilerde öne çıkan eserler

Yarışmanın diğer kategorilerinde de dikkat çekici çalışmalar ödüllendirildi.
Haber kategorisinde Bangladeşli S. M. Al Muztaba Rosul ile Rusya’dan Sergey Bobılev birinciliğe layık görüldü.

Spor alanında Rus Yevgeniy Filippov öne çıkarken, 'Benim Gezegenim' kategorisinde Bangladeşli Soleyman Hossain ve Rus Alisa Severnaya üst sıralarda yer aldı.

Portre kategorisinde Hint fotoğrafçı Arpan Basu Chowdhury ile Afgan kadınlarının yaşamını konu alan çalışmasıyla Rus Mariya Semenova ödül kazandı. Yaşamın Enerjisi başlıklı özel kategoride ise Pavel Volkov birinci oldu.

Fotoğraf sergisi tura çıkıyor

Sputnik'i de bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından dünyanın dört bir yanından genç habercileri desteklemeyi amacıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyon, 2014 yılında Donbass’ta görevi başında hayatını kaybeden fotoğraf muhabiri Andrey Stenin’in anısına düzenleniyor.

Dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Moskova’daki gösterimin ardından uluslararası bir tura çıkarak farklı ülkelerdeki sanatseverlerle buluşacak.
Andrei Stenin exhibition in Rio opening - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
YAŞAM
Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak
13 Ekim, 12:49
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