Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak
© Sputnik / Asya SamoylovaAndrei Stenin exhibition in Rio opening
© Sputnik / Asya Samoylova
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Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, Moskova Müzesi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna duyurulacak.
Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananlarını ilan edecek törenin detayları belli oldu.
Başkent Moskova’daki Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, dereceye giren eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Yarışma Koordinatörü Oksana Oleynik, sergide 33 yaş üstü katılımcılar için ilk kez oluşturulan Hayatın Enerjisi kategorisi de dahil bu yılın tüm kazananlarının çalışmalarının sergileneceğini belirtti.
Oleynik, bu yeni kategorinin yarışmaya farklı bir boyut kazandırdığını, usta gazetecilerin eserlerinin genç fotoğrafçılar için mesleki bir rehber niteliği taşıyacağını vurguladı.
Başkent Moskova’daki Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, dereceye giren eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Yarışma Koordinatörü Oksana Oleynik, sergide 33 yaş üstü katılımcılar için ilk kez oluşturulan Hayatın Enerjisi kategorisi de dahil bu yılın tüm kazananlarının çalışmalarının sergileneceğini belirtti.
Oleynik, bu yeni kategorinin yarışmaya farklı bir boyut kazandırdığını, usta gazetecilerin eserlerinin genç fotoğrafçılar için mesleki bir rehber niteliği taşıyacağını vurguladı.
Küresel bakış açıları sergilenecek
Ziyaretçiler, farklı kıtalardan fotoğrafçıların gözünden dünyayı yeniden keşfetme imkanı bulacak.
13 ülkeden genç foto muhabirlerinin yer aldığı finale kalan listede, yaklaşık 2 bin 500 eser uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.
13 ülkeden genç foto muhabirlerinin yer aldığı finale kalan listede, yaklaşık 2 bin 500 eser uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.
Önemli isimler Moskova’da buluşacak
Etkinliğe Rusya milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve medya dünyasından üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.
Fotoğraf meraklıları sergiyi 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Moskova Müzesi’nde ziyaret edebilecek.
Fotoğraf meraklıları sergiyi 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Moskova Müzesi’nde ziyaret edebilecek.