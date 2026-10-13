https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/stenin-uluslararasi-fotograf-yarismasinin-kazananlari-bu-ay-moskovada-aciklanacak-1109499239.html

Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak

Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak

Sputnik Türkiye

Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, Moskova Müzesi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna duyurulacak. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T12:49+0300

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yaşam

moskova

andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması

andrey stenin

andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması

andrey stenin fotoğraf ödülleri

rusya

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Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananlarını ilan edecek törenin detayları belli oldu.Başkent Moskova’daki Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, dereceye giren eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.Yarışma Koordinatörü Oksana Oleynik, sergide 33 yaş üstü katılımcılar için ilk kez oluşturulan Hayatın Enerjisi kategorisi de dahil bu yılın tüm kazananlarının çalışmalarının sergileneceğini belirtti. Oleynik, bu yeni kategorinin yarışmaya farklı bir boyut kazandırdığını, usta gazetecilerin eserlerinin genç fotoğrafçılar için mesleki bir rehber niteliği taşıyacağını vurguladı.Küresel bakış açıları sergilenecekZiyaretçiler, farklı kıtalardan fotoğrafçıların gözünden dünyayı yeniden keşfetme imkanı bulacak. 13 ülkeden genç foto muhabirlerinin yer aldığı finale kalan listede, yaklaşık 2 bin 500 eser uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.Önemli isimler Moskova’da buluşacakEtkinliğe Rusya milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve medya dünyasından üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.Fotoğraf meraklıları sergiyi 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Moskova Müzesi’nde ziyaret edebilecek.

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