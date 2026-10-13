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Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak
Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak
Sputnik Türkiye
Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, Moskova Müzesi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna duyurulacak. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T12:49+0300
2026-10-13T12:49+0300
yaşam
moskova
andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması
andrey stenin
andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması
andrey stenin fotoğraf ödülleri
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Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananlarını ilan edecek törenin detayları belli oldu.Başkent Moskova’daki Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, dereceye giren eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.Yarışma Koordinatörü Oksana Oleynik, sergide 33 yaş üstü katılımcılar için ilk kez oluşturulan Hayatın Enerjisi kategorisi de dahil bu yılın tüm kazananlarının çalışmalarının sergileneceğini belirtti. Oleynik, bu yeni kategorinin yarışmaya farklı bir boyut kazandırdığını, usta gazetecilerin eserlerinin genç fotoğrafçılar için mesleki bir rehber niteliği taşıyacağını vurguladı.Küresel bakış açıları sergilenecekZiyaretçiler, farklı kıtalardan fotoğrafçıların gözünden dünyayı yeniden keşfetme imkanı bulacak. 13 ülkeden genç foto muhabirlerinin yer aldığı finale kalan listede, yaklaşık 2 bin 500 eser uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.Önemli isimler Moskova’da buluşacakEtkinliğe Rusya milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve medya dünyasından üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.Fotoğraf meraklıları sergiyi 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Moskova Müzesi’nde ziyaret edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/misirli-uzman-rusya-ve-abd-arasindaki-dizel-anlasmasi-piyasalari-rahatlatabilir-1109496566.html
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moskova, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya, fotoğraf
moskova, andrey stenin uluslararası fotoğraf yarışması, andrey stenin, andrey stenin basın fotoğrafçılığı yarışması, andrey stenin fotoğraf ödülleri, rusya, fotoğraf

Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları bu ay Moskova'da açıklanacak

12:49 13.10.2026
© Sputnik / Asya SamoylovaAndrei Stenin exhibition in Rio opening
Andrei Stenin exhibition in Rio opening - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Asya Samoylova
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Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, Moskova Müzesi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna duyurulacak.
Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananlarını ilan edecek törenin detayları belli oldu.

Başkent Moskova’daki Moskova Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, dereceye giren eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Yarışma Koordinatörü Oksana Oleynik, sergide 33 yaş üstü katılımcılar için ilk kez oluşturulan Hayatın Enerjisi kategorisi de dahil bu yılın tüm kazananlarının çalışmalarının sergileneceğini belirtti.

Oleynik, bu yeni kategorinin yarışmaya farklı bir boyut kazandırdığını, usta gazetecilerin eserlerinin genç fotoğrafçılar için mesleki bir rehber niteliği taşıyacağını vurguladı.

Küresel bakış açıları sergilenecek

Ziyaretçiler, farklı kıtalardan fotoğrafçıların gözünden dünyayı yeniden keşfetme imkanı bulacak.

13 ülkeden genç foto muhabirlerinin yer aldığı finale kalan listede, yaklaşık 2 bin 500 eser uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

Önemli isimler Moskova’da buluşacak

Etkinliğe Rusya milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve medya dünyasından üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.

Fotoğraf meraklıları sergiyi 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Moskova Müzesi’nde ziyaret edebilecek.
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