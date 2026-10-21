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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/almanyada-enflasyon-3-yilin-zirvesinde-ekonomide-durgunluk-suruyor-1109740771.html
Almanya'da enflasyon 3 yılın zirvesinde: Ekonomide durgunluk sürüyor
Almanya'da enflasyon 3 yılın zirvesinde: Ekonomide durgunluk sürüyor
Sputnik Türkiye
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyüme göstermediğini öngörüyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 3.3'e... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T16:27+0300
2026-10-21T16:27+0300
ekonomi̇
bundesbank
almanya merkez bankası
ren nehri
taşımacılık
enflasyon
almanya
enerji
gıda
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Almanya'da yılın ilk yarısında kaydedilen ekonomik toparlanmanın ardından büyümenin üçüncü çeyrekte duraksadığı tahmin ediliyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın 21 Ekim'de yayımladığı aylık raporda, yüksek enerji fiyatları, sanayi üretimindeki zayıflık ve taşımacılık sorunlarının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği bildirildi.Özellikle Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi, sanayi kuruluşlarının taşımacılık faaliyetlerini zorlaştırdı. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları da üretim maliyetlerini artırırken hane halkının satın alma gücünü azalttı.Sanayi üretiminde düşüş, istihdamda gerilemeBundesbank'a göre otomotiv sektöründeki zayıf üretim, ağustos ayında sanayi faaliyetlerinin düşük seviyede kalmasında önemli rol oynadı.Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle özellikle kimya ve petrol işleme sektörlerinde taşımacılık maliyetleri yükseldi. Yaşanan sorunlar dış ticaret faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.İstihdam verilerinde de gerileme kaydedildi. Almanya'da çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi azalarak 45.62 milyona düştü.Eylül ayında işsiz sayısı yaklaşık 3 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti.Enerji fiyatları enflasyonu yükselttiAlmanya'da yıllık enflasyon, ağustos ayındaki yüzde 2.9 seviyesinden eylülde yüzde 3.3'e yükseldi. Böylece enflasyon, 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Bundesbank, fiyat artışlarının başlıca nedeninin Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji maliyetleri olduğunu açıkladı.Merkez Bankası, enerji fiyatlarının yüksek kalmasının önümüzdeki aylarda gıda, sanayi ürünleri ve hizmet fiyatlarına da yansıyabileceğini belirtti.Ayrıca 2027'nin başında yürürlüğe girecek sağlık reformuyla ilaç ve hastane hizmetlerinde vatandaşların ödediği katkı paylarının artırılması ve akaryakıt indiriminin sona ermesinin de enflasyonu yükseltebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-protestolar-baskiyi-artiriyor-borclanma-maliyetleri-24-yilin-zirvesinde-1109734910.html
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bundesbank, almanya merkez bankası, ren nehri, taşımacılık, enflasyon, almanya, enerji, gıda
bundesbank, almanya merkez bankası, ren nehri, taşımacılık, enflasyon, almanya, enerji, gıda

Almanya'da enflasyon 3 yılın zirvesinde: Ekonomide durgunluk sürüyor

16:27 21.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAlmanya'da enflasyon
Almanya'da enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyüme göstermediğini öngörüyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 3.3'e yükselerek 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken enerji fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam eden fiyat baskısına yol açabileceği belirtildi.
Almanya'da yılın ilk yarısında kaydedilen ekonomik toparlanmanın ardından büyümenin üçüncü çeyrekte duraksadığı tahmin ediliyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın 21 Ekim'de yayımladığı aylık raporda, yüksek enerji fiyatları, sanayi üretimindeki zayıflık ve taşımacılık sorunlarının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği bildirildi.
Özellikle Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi, sanayi kuruluşlarının taşımacılık faaliyetlerini zorlaştırdı. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları da üretim maliyetlerini artırırken hane halkının satın alma gücünü azalttı.

Sanayi üretiminde düşüş, istihdamda gerileme

Bundesbank'a göre otomotiv sektöründeki zayıf üretim, ağustos ayında sanayi faaliyetlerinin düşük seviyede kalmasında önemli rol oynadı.
Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle özellikle kimya ve petrol işleme sektörlerinde taşımacılık maliyetleri yükseldi. Yaşanan sorunlar dış ticaret faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.
İstihdam verilerinde de gerileme kaydedildi. Almanya'da çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi azalarak 45.62 milyona düştü.
Eylül ayında işsiz sayısı yaklaşık 3 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji fiyatları enflasyonu yükseltti

Almanya'da yıllık enflasyon, ağustos ayındaki yüzde 2.9 seviyesinden eylülde yüzde 3.3'e yükseldi. Böylece enflasyon, 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bundesbank, fiyat artışlarının başlıca nedeninin Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji maliyetleri olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası, enerji fiyatlarının yüksek kalmasının önümüzdeki aylarda gıda, sanayi ürünleri ve hizmet fiyatlarına da yansıyabileceğini belirtti.
Ayrıca 2027'nin başında yürürlüğe girecek sağlık reformuyla ilaç ve hastane hizmetlerinde vatandaşların ödediği katkı paylarının artırılması ve akaryakıt indiriminin sona ermesinin de enflasyonu yükseltebileceği ifade edildi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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