https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ahmet-esref-fakibaba-iyi-partiden-ve-milletvekilliginden-istifa-karari-1109740389.html

Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti

Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısının ardından hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T16:00+0300

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısına Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yanıt geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.Fakıbaba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”Böylece Fakıbaba ile İYİ Parti yönetimi arasında yaşanan görüş ayrılıkları, istifa açıklamasıyla yeni bir aşamaya taşındı.İYİ Parti'de Fakıbaba ile yönetim arasında görüş ayrılığıAhmet Eşref Fakıbaba, son dönemde terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere bazı konularda partisiyle anlaşamadığını savunmuştu.Fakıbaba'nın açıklamaları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tepkisini çekti.Dervişoğlu, Fakıbaba'nın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekiline yönelik sert ifadeler kullandı.Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştıİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'nın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur."Ardından Ahmet Eşref Fakıbaba'ya hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.Dervişoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:"Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kis-lastigi-uygulamasinda-tarih-degisti-ne-zaman-baslayacak-kis-lastigi-takmamanin-cezasi-ne-kadar-1109738328.html

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