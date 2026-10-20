https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuresel-petrol-fiyatlari-5-ayin-zirvesinde-subat-sonundan-bu-yana-yuzde-55ten-fazla-artti-1109710583.html

Küresel petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde: Şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla arttı

Küresel petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde: Şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla arttı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki gerilim küresel petrol fiyatlarını son 5 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 111 doları aşarken, fiyatlar şubat sonundan bu yana %55'ten fazla yükseldi. WIT ve benzin fiyatları ne kadar?

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

ekonomi̇

amerikan otomobil birliği (aaa)

petrol fiyatları

brent petrol

benzin

benzin fiyatları

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Küresel petrol fiyatları, Ortadoğu'da petrol altyapısına ve deniz taşımacılığına yönelik saldırıların etkisiyle yükselişini sürdürerek 5 ayın zirvesine ulaştı.Küresel petrol ticaretinde gösterge kabul edilen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, salı günü mayıs ayından bu yana ilk kez 111 doların üzerine çıktı. Fiyat daha sonra 110.30 dolara gerilese de İran savaşının şubat sonunda başlamasından bu yana yüzde 55'ten fazla artış kaydetti.WTI petrolün varili 105.75'e yükseldiABD petrol piyasasının göstergesi olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün vadeli varil fiyatı da 105.75 dolara yükseldi. Böylece WTI fiyatındaki artış, savaşın başlangıcından bu yana yüzde 60'ı aştı.ABD'de benzin fiyatları da yükseldiPetrol arzındaki sıkıntı, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Petrol üreticilerinin artan maliyetleri rafinerilere yansıtması, bu maliyetlerin pompa fiyatlarına da yansımasına neden oluyor.Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de benzinin galon başına ortalama fiyatı salı günü 4.27 dolara ulaştı. Bu, şubat sonundan bu yana yaklaşık 1.30 dolarlık artış anlamına geliyor.Akaryakıt fiyatları, kasım başında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'li seçmenlerin en önemli ekonomik kaygıları arasında yer alıyor.Savaş, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyorOrtadoğu'daki çatışmalar, daha önce de yakıt fiyatlarını yükselterek ABD'de enflasyonun mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulunmuştu. Yaz aylarında, geçici bir barış mutabakatının çatışmalara ara verilmesini sağlamasının ardından enflasyon bir miktar gerilemişti.Ancak ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın ağustosta sona ermesiyle bölgede petrol tesislerine ve gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.

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amerikan otomobil birliği (aaa), petrol fiyatları, brent petrol, benzin, benzin fiyatları