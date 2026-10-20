https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuresel-petrol-fiyatlari-5-ayin-zirvesinde-subat-sonundan-bu-yana-yuzde-55ten-fazla-artti-1109710583.html
Küresel petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde: Şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla arttı
Küresel petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde: Şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla arttı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki gerilim küresel petrol fiyatlarını son 5 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 111 doları aşarken, fiyatlar şubat sonundan bu yana %55'ten fazla yükseldi. WIT ve benzin fiyatları ne kadar?
2026-10-20T18:08+0300
2026-10-20T18:08+0300
2026-10-20T18:08+0300
ekonomi̇
amerikan otomobil birliği (aaa)
petrol fiyatları
brent petrol
benzin
benzin fiyatları
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Küresel petrol fiyatları, Ortadoğu'da petrol altyapısına ve deniz taşımacılığına yönelik saldırıların etkisiyle yükselişini sürdürerek 5 ayın zirvesine ulaştı.Küresel petrol ticaretinde gösterge kabul edilen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, salı günü mayıs ayından bu yana ilk kez 111 doların üzerine çıktı. Fiyat daha sonra 110.30 dolara gerilese de İran savaşının şubat sonunda başlamasından bu yana yüzde 55'ten fazla artış kaydetti.WTI petrolün varili 105.75'e yükseldiABD petrol piyasasının göstergesi olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün vadeli varil fiyatı da 105.75 dolara yükseldi. Böylece WTI fiyatındaki artış, savaşın başlangıcından bu yana yüzde 60'ı aştı.ABD'de benzin fiyatları da yükseldiPetrol arzındaki sıkıntı, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Petrol üreticilerinin artan maliyetleri rafinerilere yansıtması, bu maliyetlerin pompa fiyatlarına da yansımasına neden oluyor.Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de benzinin galon başına ortalama fiyatı salı günü 4.27 dolara ulaştı. Bu, şubat sonundan bu yana yaklaşık 1.30 dolarlık artış anlamına geliyor.Akaryakıt fiyatları, kasım başında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'li seçmenlerin en önemli ekonomik kaygıları arasında yer alıyor.Savaş, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyorOrtadoğu'daki çatışmalar, daha önce de yakıt fiyatlarını yükselterek ABD'de enflasyonun mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulunmuştu. Yaz aylarında, geçici bir barış mutabakatının çatışmalara ara verilmesini sağlamasının ardından enflasyon bir miktar gerilemişti.Ancak ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın ağustosta sona ermesiyle bölgede petrol tesislerine ve gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.
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amerikan otomobil birliği (aaa), petrol fiyatları, brent petrol, benzin, benzin fiyatları
amerikan otomobil birliği (aaa), petrol fiyatları, brent petrol, benzin, benzin fiyatları
Küresel petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde: Şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla arttı
Ortadoğu'daki gerilim küresel petrol fiyatlarını son 5 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 111 doları aşarken, fiyatlar İran savaşının başladığı şubat sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla yükseldi.
Küresel petrol fiyatları, Ortadoğu'da petrol altyapısına ve deniz taşımacılığına yönelik saldırıların etkisiyle yükselişini sürdürerek 5 ayın zirvesine ulaştı.
Küresel petrol ticaretinde gösterge kabul edilen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, salı günü mayıs ayından bu yana ilk kez 111 doların üzerine çıktı. Fiyat daha sonra 110.30 dolara gerilese de İran savaşının şubat sonunda başlamasından bu yana yüzde 55'ten fazla artış kaydetti.
WTI petrolün varili 105.75'e yükseldi
ABD petrol piyasasının göstergesi olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün vadeli varil fiyatı da 105.75 dolara yükseldi. Böylece WTI fiyatındaki artış, savaşın başlangıcından bu yana yüzde 60'ı aştı.
ABD'de benzin fiyatları da yükseldi
Petrol arzındaki sıkıntı, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Petrol üreticilerinin artan maliyetleri rafinerilere yansıtması, bu maliyetlerin pompa fiyatlarına da yansımasına neden oluyor.
Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de benzinin galon başına ortalama fiyatı salı günü 4.27 dolara ulaştı. Bu, şubat sonundan bu yana yaklaşık 1.30 dolarlık artış anlamına geliyor.
GasBuddy
verilerine göre ise ülke genelinde normal benzinin galon fiyatı yaklaşık 4.34 dolar, dizelin galon fiyatı ise 6.25 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları, kasım başında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'li seçmenlerin en önemli ekonomik kaygıları arasında yer alıyor.
Savaş, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor
Ortadoğu'daki çatışmalar, daha önce de yakıt fiyatlarını yükselterek ABD'de enflasyonun mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulunmuştu. Yaz aylarında, geçici bir barış mutabakatının çatışmalara ara verilmesini sağlamasının ardından enflasyon bir miktar gerilemişti.
Ancak ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın ağustosta sona ermesiyle bölgede petrol tesislerine ve gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD, Ortadoğu'dan sınırlı miktarda ham petrol ithal ediyor. Ancak petrol ve doğal gazın küresel piyasalarda işlem görmesi nedeniyle bölgedeki arz kesintileri, ABD dahil dünya genelindeki tüketicileri etkiliyor.