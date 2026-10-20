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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trumptan-ukraynaya-uyari-bariscil-cozume-yanasmazsaniz-sonuclari-agir-olur-1109718618.html
Trump’tan Ukrayna’ya uyarı: Barışçıl çözüme yanaşmazsanız sonuçları ağır olur
Trump’tan Ukrayna’ya uyarı: Barışçıl çözüme yanaşmazsanız sonuçları ağır olur
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesini istememesi durumunda Kiev’in “çok ağır sonuçlarla” karşılaşabileceğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T22:46+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya ile barışçıl çözüme yanaşmaması durumunda bunun Kiev açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Zelenskiy bu savaşın çözüme kavuşturulmasını istemeli. Eğer bunu istemezse bunun çok kötü sonuçlara yol açacağını düşünüyorum” dedi.Ukrayna’nın iki yıl önce çok daha avantajlı koşullarda anlaşma yapabileceğini belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşmenin çözüm için zorunlu olmadığını ifade etti.‘Rusya’nın kontrolündeki alan genişliyor’Rus ordusunun sahadaki ilerleyişine dikkati çeken Trump, “Ukrayna’nın durumunun iyi ya da kötü olduğunu söyleyebilirsiniz ancak Moskova’nın kontrolündeki topraklar giderek genişliyor” diye konuştu.Trump ayrıca Avrupa’nın çatışmadan yorulduğunu ve bu süreçte büyük miktarda kaynak harcadığını belirtti.Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini sürdürüyorTrump, son dönemde Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini artırdı. Daha önce Ukrayna liderinin Rusya ile çatışmayı sona erdirmek istemediğini belirten Trump, Kiev’e daha uzlaşmacı bir müzakereci belirlemesi çağrısında bulunmuştu.ABD Başkanı daha önce de Zelenskiy’i, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki taleplerini dikkate almamakla suçlamıştı. Zelenskiy’nin Moskova ile uzun süre önce barış anlaşması imzalaması gerektiğini dile getiren Trump, mevcut politikanın dünya açısından sorunlara yol açtığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abd-baskani-trump-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-sonlandirmak-istemiyor-1109655054.html
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donald trump, abd, ukrayna, kiev, rusya, vladimir zelenskiy
donald trump, abd, ukrayna, kiev, rusya, vladimir zelenskiy

Trump’tan Ukrayna’ya uyarı: Barışçıl çözüme yanaşmazsanız sonuçları ağır olur

22:46 20.10.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesini istememesi durumunda Kiev’in “çok ağır sonuçlarla” karşılaşabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya ile barışçıl çözüme yanaşmaması durumunda bunun Kiev açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Zelenskiy bu savaşın çözüme kavuşturulmasını istemeli. Eğer bunu istemezse bunun çok kötü sonuçlara yol açacağını düşünüyorum” dedi.
Ukrayna’nın iki yıl önce çok daha avantajlı koşullarda anlaşma yapabileceğini belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşmenin çözüm için zorunlu olmadığını ifade etti.

‘Rusya’nın kontrolündeki alan genişliyor’

Rus ordusunun sahadaki ilerleyişine dikkati çeken Trump, “Ukrayna’nın durumunun iyi ya da kötü olduğunu söyleyebilirsiniz ancak Moskova’nın kontrolündeki topraklar giderek genişliyor” diye konuştu.
Trump ayrıca Avrupa’nın çatışmadan yorulduğunu ve bu süreçte büyük miktarda kaynak harcadığını belirtti.

Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini sürdürüyor

Trump, son dönemde Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini artırdı. Daha önce Ukrayna liderinin Rusya ile çatışmayı sona erdirmek istemediğini belirten Trump, Kiev’e daha uzlaşmacı bir müzakereci belirlemesi çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı daha önce de Zelenskiy’i, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki taleplerini dikkate almamakla suçlamıştı. Zelenskiy’nin Moskova ile uzun süre önce barış anlaşması imzalaması gerektiğini dile getiren Trump, mevcut politikanın dünya açısından sorunlara yol açtığını ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak istemiyor
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