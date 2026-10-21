https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-300-binden-fazla-vize-iptal-edildi-ve-bu-sayi-artmaya-devam-ediyor-1109720917.html
ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor
ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve başladığı tarihten bu yana 300 bini aşkın vizeyi iptal ettiği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan ve Trump yönetiminin diğer yönetimlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla vize iptali gerçekleştirdiğini belirten paylaşımı alıntıladı. Namdar, açıklamasında “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html
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ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar, iptal sayısının artmayı sürdürdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve başladığı tarihten bu yana 300 bini aşkın vizeyi iptal ettiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan ve Trump yönetiminin diğer yönetimlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla vize iptali gerçekleştirdiğini belirten paylaşımı alıntıladı.
Namdar, açıklamasında “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.