https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-300-binden-fazla-vize-iptal-edildi-ve-bu-sayi-artmaya-devam-ediyor-1109720917.html

ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor

ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T03:01+0300

2026-10-21T03:01+0300

2026-10-21T03:01+0300

dünya

abd

donald trump

vize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve başladığı tarihten bu yana 300 bini aşkın vizeyi iptal ettiği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan ve Trump yönetiminin diğer yönetimlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla vize iptali gerçekleştirdiğini belirten paylaşımı alıntıladı. Namdar, açıklamasında “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, vize