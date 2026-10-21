Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-300-binden-fazla-vize-iptal-edildi-ve-bu-sayi-artmaya-devam-ediyor-1109720917.html
ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor
ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T03:01+0300
2026-10-21T03:01+0300
dünya
abd
donald trump
vize
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve başladığı tarihten bu yana 300 bini aşkın vizeyi iptal ettiği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan ve Trump yönetiminin diğer yönetimlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla vize iptali gerçekleştirdiğini belirten paylaşımı alıntıladı. Namdar, açıklamasında “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_071c3ac9046be99f53e2e896da70f030.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vize
abd, donald trump, vize

ABD: 300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor

03:01 21.10.2026
© FotoğrafABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Fotoğraf
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar, iptal sayısının artmayı sürdürdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve başladığı tarihten bu yana 300 bini aşkın vizeyi iptal ettiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan ve Trump yönetiminin diğer yönetimlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla vize iptali gerçekleştirdiğini belirten paylaşımı alıntıladı.
Namdar, açıklamasında “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
DÜNYA
Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak
Dün, 23:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала