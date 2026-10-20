https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yunanistan-da-protestoda-ogrenciler-cadir-kurdu-1109718772.html
Yunanistan da protestoda: Öğrenciler çadır kurdu
Yunanistan da protestoda: Öğrenciler çadır kurdu
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler, artan kira fiyatları ve yaşam maliyetinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilemesine tepki göstermek amacıyla... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T22:49+0300
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2026-10-20T22:49+0300
dünya
yunanistan
protesto
kira
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Avrupa'da pek çok ülkede protestolar sürerken Yunanistan’da da öğrenciler, yüksek kiralar ve artan yaşam maliyetinin neden olduğu sorunlara dikkat çekmek için başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’nda bir araya geldi. Parlamento binası önünde düzenlenen eylemde öğrenciler, yaşadıkları barınma sorunlarını sembolik olarak çadır kurarak gündeme taşıdı.Meydanda toplanan öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Hayat pahalılığının eğitim süreçlerini zorlaştırdığını vurgulayan öğrenciler, taleplerini dile getiren pankartlar açtı. Eylemde ayrıca Fransa’da düzenlenen öğrenci protestolarına destek mesajları da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html
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yunanistan, protesto, kira
yunanistan, protesto, kira
Yunanistan da protestoda: Öğrenciler çadır kurdu
Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler, artan kira fiyatları ve yaşam maliyetinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilemesine tepki göstermek amacıyla Parlamento binasının önündeki Sintagma Meydanı’na sembolik çadırlar kurdu. Eylemde, Fransa’daki öğrenci protestolarına da destek mesajı verildi.
Avrupa'da pek çok ülkede protestolar sürerken Yunanistan’da da öğrenciler, yüksek kiralar ve artan yaşam maliyetinin neden olduğu sorunlara dikkat çekmek için başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’nda bir araya geldi.
Parlamento binası önünde düzenlenen eylemde öğrenciler, yaşadıkları barınma sorunlarını sembolik olarak çadır kurarak gündeme taşıdı.
Meydanda toplanan öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Hayat pahalılığının eğitim süreçlerini zorlaştırdığını vurgulayan öğrenciler, taleplerini dile getiren pankartlar açtı.
Eylemde ayrıca Fransa’da düzenlenen öğrenci protestolarına destek mesajları da paylaşıldı.