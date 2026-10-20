https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yunanistan-da-protestoda-ogrenciler-cadir-kurdu-1109718772.html

Yunanistan da protestoda: Öğrenciler çadır kurdu

Yunanistan da protestoda: Öğrenciler çadır kurdu

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler, artan kira fiyatları ve yaşam maliyetinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilemesine tepki göstermek amacıyla... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T22:49+0300

2026-10-20T22:49+0300

2026-10-20T22:49+0300

dünya

yunanistan

protesto

kira

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Avrupa'da pek çok ülkede protestolar sürerken Yunanistan’da da öğrenciler, yüksek kiralar ve artan yaşam maliyetinin neden olduğu sorunlara dikkat çekmek için başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’nda bir araya geldi. Parlamento binası önünde düzenlenen eylemde öğrenciler, yaşadıkları barınma sorunlarını sembolik olarak çadır kurarak gündeme taşıdı.Meydanda toplanan öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Hayat pahalılığının eğitim süreçlerini zorlaştırdığını vurgulayan öğrenciler, taleplerini dile getiren pankartlar açtı. Eylemde ayrıca Fransa’da düzenlenen öğrenci protestolarına destek mesajları da paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

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