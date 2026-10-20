https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ak-parti-sozcusu-celik-fon-seytanlarinin-uzerine-gidiyoruz-1109707685.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz' diyen Çelik, yanlış yapanlardan bunun... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T16:55+0300

2026-10-20T16:55+0300

2026-10-20T16:56+0300

türki̇ye

ömer çelik

fon

fon soruşturması

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. "Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz. Fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıları, vatandaşları hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz" diyen Çelik, "Kime yakın kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbir önemi yoktur. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak. Yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak" dedi. Fon şeytanları ile meşru yatırımcıları birbirinden ayırıyoruzÖmer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz. Fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıları, vatandaşları hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türk ekonomisine zarar verecek değerlendirmelerin doğru olmadığını da ifade ediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf şekilde yürütülmesi hassasiyetimiz var. Teklif edilen kanun komisyonda kabul edildi. Muhtemelen bu hafta görüşülecek. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından bahsettiğim yaklaşımları garanti altına alırken bunun yanında bir daha böyle şeylerin tekerrür etmemesi için yapısal tedbirlerin alınması, sistemsel vites yükseltilmesi son derece önemlidir.Siyasi linç kampanyasıyla insanları hedef gösterilmesi doğru değilDüzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik, yaptırım ve caydırıcılığın artırılmasına dönük kalıcı ve kapsamlı değişiklikleri öngören taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun taslağı üzerine yapılan çalışmada birinci olarak kanun teklifiyle tasfiyesine karar verilen yatırım fonları adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesi hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefliyor. Geri kalanın fon sahibine ödenmesi şekilde hedefleniyor. Tüm bunun siyasi çerçevesini oluştururken fon şeytanları ve fon dolandırıcıları dediğimiz sahtekâr ve tamahkârla meşru yatırımcıyı ayırt etmek, buradaki sorun ile ekonominin bütünü arasındaki ayırt edici yaklaşımlara önem vermek önemli. Siyasi linç kampanyasıyla insanları hedef gösterilmesi doğru değil. Üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz. Bunun yolu adliyenin ve maliyenin çalışmaları çerçevesinde bütün gerçeğin açığa çıkmasıdır.Gerçek sonuna kadar açığa çıkacakSiyasi polemik konusu yapmak üzere çeşitli şeyler çarpıtıldığında iş yanlış yerlere kaydırılmış oluyor. Burada kararlılığımız net ve açıktır. Fon şeytanlarının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbir önemi yoktur. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak. Yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bakan-simsekten-fon-aciklamasi-10-milyon-ustu-gelir-elde-edenler-parayi-iade-etmezse-diyerek-uyardi-1109693882.html

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ömer çelik, fon, fon soruşturması