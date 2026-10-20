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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/uzun-metrajli-film-yapim-destegi-4129-milyon-liraya-yukseldi-1109705429.html
Uzun metrajlı film yapım desteği 412.9 milyon liraya yükseldi
Uzun metrajlı film yapım desteği 412.9 milyon liraya yükseldi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 artarak 412 milyon 900 bin liraya... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T16:07+0300
2026-10-20T16:07+0300
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk sinemasına desteğin büyüdüğünü, yeni hikayelerin beyaz perdeyle buluşmasına güç katıldığını belirtti.Ersoy, "2026 yılında uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğimizi yüzde 42 artırarak 412,9 milyon liraya ulaştırdık. Son kararla 22 projeye daha 180,4 milyon lira destek sağlıyoruz. Böylece bu yıl desteklediğimiz proje sayısı 49'a yükseldi. Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem'in yeni projelerinden Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom'un filmine, genç yönetmenlerden uluslararası ortak yapımlara kadar sinemanın üretim gücünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Türk sinemasını güçlendirmeye, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Farklı türdeki film yapımlarına destekBakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasında yeni projelerin hayata geçirilmesi için sağlanan yapım desteklerine yenileri eklendi.Deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını çekecek sinemacılara, animasyon yapımlarından uluslararası ortak yapımlara kadar farklı alanları kapsayan desteklerle sinema sektörüne ayrılan kaynak artırıldı.Sinema Destekleme Kurulunun 2026/6 sayılı kararıyla 6 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi, 12 uzun metrajlı sinema film yapım projesi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi destek kapsamına alındı.Filistinli sinemacının yeni filmine Türkiye'den katkıSon kararın öne çıkan projelerinden biri, Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom'un yazıp yönettiği "The Trap" oldu."I'm Glad You're Dead Now" adlı kısa filmiyle 2025 Cannes Film Festivali'nde kısa film dalında Altın Palmiye kazanan Barhom'un yeni projesi, Türkiye'den Alaz Film'in yer aldığı uluslararası ortak yapım kapsamında desteklenecek.Son kararda yer alan üç uluslararası ortak yapıma sağlanacak kaynak, Türkiye'deki yapımcıların farklı ülkelerden sinemacılarla kurduğu yaratıcı iş birliklerine katkı sunacak.Desteklenen projeler, deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını gerçekleştirecek sinemacıların özgün hikayelerine uzanıyor.Çocuk ve aile izleyicisine yönelik üç uzun metrajlı animasyon projesi de destek kapsamında yer alıyor.Son kararla altı ilk filme daha kaynak sağlanırken, 2026 yılında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım kategorisinde desteklenen proje sayısı 15'e ulaştı. Bu projelerle sinemaya yeni sesler ve farklı anlatım biçimleri kazandırılması hedefleniyor.
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mehmet nuri ersoy, zeki demirkubuz, reha erdem
mehmet nuri ersoy, zeki demirkubuz, reha erdem

Uzun metrajlı film yapım desteği 412.9 milyon liraya yükseldi

16:07 20.10.2026
Uzun metrajlı film
Uzun metrajlı film - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 artarak 412 milyon 900 bin liraya ulaştığını duyurdu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk sinemasına desteğin büyüdüğünü, yeni hikayelerin beyaz perdeyle buluşmasına güç katıldığını belirtti.
Ersoy, "2026 yılında uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğimizi yüzde 42 artırarak 412,9 milyon liraya ulaştırdık. Son kararla 22 projeye daha 180,4 milyon lira destek sağlıyoruz. Böylece bu yıl desteklediğimiz proje sayısı 49'a yükseldi. Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem'in yeni projelerinden Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom'un filmine, genç yönetmenlerden uluslararası ortak yapımlara kadar sinemanın üretim gücünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Türk sinemasını güçlendirmeye, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı türdeki film yapımlarına destek

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasında yeni projelerin hayata geçirilmesi için sağlanan yapım desteklerine yenileri eklendi.
Deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını çekecek sinemacılara, animasyon yapımlarından uluslararası ortak yapımlara kadar farklı alanları kapsayan desteklerle sinema sektörüne ayrılan kaynak artırıldı.
Sinema Destekleme Kurulunun 2026/6 sayılı kararıyla 6 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi, 12 uzun metrajlı sinema film yapım projesi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi destek kapsamına alındı.

Filistinli sinemacının yeni filmine Türkiye'den katkı

Son kararın öne çıkan projelerinden biri, Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom'un yazıp yönettiği "The Trap" oldu.
"I'm Glad You're Dead Now" adlı kısa filmiyle 2025 Cannes Film Festivali'nde kısa film dalında Altın Palmiye kazanan Barhom'un yeni projesi, Türkiye'den Alaz Film'in yer aldığı uluslararası ortak yapım kapsamında desteklenecek.
Son kararda yer alan üç uluslararası ortak yapıma sağlanacak kaynak, Türkiye'deki yapımcıların farklı ülkelerden sinemacılarla kurduğu yaratıcı iş birliklerine katkı sunacak.
Desteklenen projeler, deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını gerçekleştirecek sinemacıların özgün hikayelerine uzanıyor.
Çocuk ve aile izleyicisine yönelik üç uzun metrajlı animasyon projesi de destek kapsamında yer alıyor.
Son kararla altı ilk filme daha kaynak sağlanırken, 2026 yılında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım kategorisinde desteklenen proje sayısı 15'e ulaştı. Bu projelerle sinemaya yeni sesler ve farklı anlatım biçimleri kazandırılması hedefleniyor.
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