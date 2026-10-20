https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kultepede-78-yillik-kazi-tarihinde-bir-ilk-2-bin-yili-askin-gecmise-sahip-mozaik-dosemeli-yapi-gun-1109699020.html

Kültepe’de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk: 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip mozaik döşemeli yapı gün yüzüne çıkarıldı

Kültepe’de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk: 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip mozaik döşemeli yapı gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri'deki Kültepe'de 2 bin yıldan fazla geçmişe sahip mozaik döşemeli yapının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T13:24+0300

2026-10-20T13:24+0300

2026-10-20T13:24+0300

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Kayseri’deki Kültepe-Kaniş Örenyeri’nde, 1948 yılında başlayan kazılarda ilk kez Helenistik Döneme ait mozaik döşemeli bir yapı ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Türkiye ile Güney Kore arasındaki bilimsel ve kültürel iş birliğinin kıymetli bir sonucu olduğunu belirterek kazı ekibini tebrik etti. Aynı alanda ilk kez belirlenen dört ayrı Helenistik kültür tabakası da Kültepe’nin daha az bilinen geçmişine ışık tutacak.Kazı ne zaman başlamıştı?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi ile Güney Kore Kültür Mirası İdaresine bağlı Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 2025'te Warşama Sarayı'nın doğusunda ortak kazı çalışmalarına başlandı.Bu yıl ikinci sezonu yürütülen çalışmalarda, üst üste yer alan dört Helenistik kültür tabakası ile mozaik döşemeli yapı kalıntıları tespit edildi.Milattan önce 323-30 yıllarını kapsayan Helenistik Dönem'e tarihlenen yapının bugüne ulaşan mozaik döşemesi, doğu-batı yönünde 163, kuzey-güney yönünde ise 165 santimetre ölçüldü.Yapı kalıntılarının çevresinde döşemeye ait başka parçaların da bulunması, mozaiğin özgün haliyle daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.Kazılarda, mozaik döşemenin hazırlanışına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Zeminin tesviye edilmesinin ardından kırma taş ve ince topraktan oluşan bir temel hazırlandığı, bunun üzerine küçük dere çakıllarından oluşan bir tabaka serildiği belirlendi.Döşemenin yapımında seramik parçaları, kireç ve diğer malzemelerin de kullanıldığı tespit edildi.Bulgular, Kültepe'de Helenistik Dönem'in yapı ve döşeme tekniklerinin daha ayrıntılı incelenmesine imkan sağlayacak.Kültepe'de ilk kez belirlenen birbirini izleyen dört Helenistik kültür tabakası, yerleşimin bu dönemdeki oluşum ve dönüşüm sürecinin katmanlar üzerinden takip edilmesine olanak tanıyor.Yaklaşık 23 bin 500 tablet dünya belleğindeHer tabakadan ele geçirilen buluntuların mimari kalıntılardaki değişimlerle incelenmesiyle, Kültepe'nin Helenistik Dönem kronolojisinin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulması hedefleniyor.Bugüne kadar büyük ölçüde Tunç Çağı'na yoğunlaşan kazı ve araştırmalar nedeniyle daha sınırlı bilgiye sahip olunan Helenistik Dönem'e ilişkin yeni bulgular, yerleşimdeki mekansal kullanım biçimlerinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak.Milattan önce 3. bin yıldan Roma Dönemi'ne kadar varlığını sürdüren Kültepe-Kaniş, Anadolu'nun önemli siyasi, ekonomik ve kültürel merkezleri arasında yer alıyor. Hitit İmparatorluğu'nun yükselişinden önce Kaniş (Neşa) Krallığı'na başkentlik yapan yerleşim, Hitit kültürünün doğduğu başlıca merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.Yerleşimin Yukarı Şehir bölümünde kraliyet sarayları ve tapınaklar, Aşağı Şehir'de ise ticaret merkezi ve yerleşim alanı niteliğindeki karum bulunuyor.Özellikle Eski Asurlu ve Anadolulu tüccarlara ilişkin buluntularıyla tanınan Kültepe'de ele geçirilen yaklaşık 23 bin 500 çivi yazılı kil tablet, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'nde yer alıyor.2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kültepe'nin toplam alanının bugüne kadar yaklaşık yüzde 5'i kazıldı.Araştırmalar daha alt tabakalarda sürecekOrtak proje kapsamında Helenistik kültür tabakalarına yönelik çalışmaların ardından Kaniş Krallığı'ndan Hitit Dönemi'ne uzanan arkeolojik kalıntıların bulunduğu daha alt tabakalarda sistematik araştırmalar yürütülmesi planlanıyor.Ortak kazılar ve çok disiplinli araştırmalarla, Kültepe'nin farklı dönemlerine ilişkin bilimsel verilerin artırılması ve Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel miras alanındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor."Az bilinen dönemlere ışık tutuyor"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kültepe'de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilkin yaşandığını belirtti.Kayseri Kültepe-Kaniş'te ilk kez Helenistik Dönem'e ait mozaik döşemeli bir yapının gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Ersoy, "Aynı alanda belirlediğimiz dört ayrı Helenistik kültür tabakası da Anadolu'nun bu köklü merkezinin daha az bilinen dönemlerine ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html

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