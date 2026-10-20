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Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi
Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde yeniden seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu belediye başkan vekili seçilirken, Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı. Ne olmuştu?Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet ve irtikap suçu iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 8 Eylül'de yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin seçilmişti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. CHP ve Yeni Parti Grubu katılmadı Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu'nun üçüncü turun sonunda salt çoğunluk olan 23 oyla seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/uskudar-belediye-baskan-vekili-dundar-ziya-gultekin-hayatini-kaybetti-1109577341.html
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dündar ziya gültekin, sinem dedetaş, chp, yeni parti, üsküdar belediyesi
dündar ziya gültekin, sinem dedetaş, chp, yeni parti, üsküdar belediyesi

Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi

11:41 20.10.2026
© AA / Muhammed Enes YıldırımÜsküdar Belediyesi
Üsküdar Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde yeniden seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu belediye başkan vekili seçilirken, Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet ve irtikap suçu iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 8 Eylül'de yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin seçilmişti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

CHP ve Yeni Parti Grubu katılmadı

Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu'nun üçüncü turun sonunda salt çoğunluk olan 23 oyla seçildi.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
TÜRKİYE
Trafik kazası geçirmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
15 Ekim, 15:52
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