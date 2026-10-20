https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/uskudar-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-cumhur-ittifaki-adayi-secildi--1109692761.html
Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi
Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T11:41+0300
2026-10-20T11:41+0300
2026-10-20T11:41+0300
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dündar ziya gültekin
sinem dedetaş
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Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde yeniden seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu belediye başkan vekili seçilirken, Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı. Ne olmuştu?Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet ve irtikap suçu iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 8 Eylül'de yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin seçilmişti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. CHP ve Yeni Parti Grubu katılmadı Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu'nun üçüncü turun sonunda salt çoğunluk olan 23 oyla seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/uskudar-belediye-baskan-vekili-dundar-ziya-gultekin-hayatini-kaybetti-1109577341.html
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dündar ziya gültekin, sinem dedetaş, chp, yeni parti, üsküdar belediyesi
dündar ziya gültekin, sinem dedetaş, chp, yeni parti, üsküdar belediyesi
Üsküdar Belediye Başkan vekili belli oldu: Cumhur İttifakı adayı seçildi
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün Üsküdar Belediyesi'nde yeniden seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu belediye başkan vekili seçilirken, Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet ve irtikap suçu iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 8 Eylül'de yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin seçilmişti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
CHP ve Yeni Parti Grubu katılmadı
Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu'nun üçüncü turun sonunda salt çoğunluk olan 23 oyla seçildi.