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Trafik kazası geçirmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Trafik kazası geçirmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T15:52+0300
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Trafik kazası, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.Otoyolun Ankara istikametinde seyreden, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Dündar Ziya Gültekin hastanede hayatını kaybettiKazada yaralanan Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan açıklamaAK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kazanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültekin'i kurtarmak için bütün tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirtti.Şengüloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun."Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe görülmediğini bildirdi. Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.
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düzce, üsküdar, kaza, dündar ziya gültekin, ankara
Trafik kazası geçirmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
15:52 15.10.2026 (güncellendi: 16:11 15.10.2026)
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kalp krizi ihtimalinin değerlendirildiğini, nedenin henüz netleşmediğini açıkladı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Trafik kazası, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dündar Ziya Gültekin hastanede hayatını kaybetti
Kazada yaralanan Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan açıklama
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kazanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültekin'i kurtarmak için bütün tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirtti.
Şengüloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun."
Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe görülmediğini bildirdi. Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.