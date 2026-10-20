https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/uluslararasi-dogu-bati-rus-dili-haftasi-istanbulda-basladi-1109718015.html

Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı

Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun farklı bölgelerinden Rus dili uzmanlarını buluşturan Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası, 20’den fazla ülkeden yaklaşık... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T22:17+0300

2026-10-20T22:17+0300

2026-10-20T22:17+0300

dünya

i̇stanbul

uluslararası rus dili haftası

rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)

i̇stanbul başkonsolosluğu

avrupa

ortadoğu

kültür

dil

yapay zeka

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Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) ile V. N. Tatişçev Astrahan Devlet Üniversitesi tarafından organize edilen forum, Avrupa ve Orta Doğu’da görev yapan Rus dili uzmanları için önemli tartışma ve eğitim platformlarından biri olarak öne çıkıyor.Etkinlik; yabancı dil olarak Rusça öğreten eğitimciler arasındaki mesleki iş birliğini güçlendirmeyi, ileri eğitim teknolojilerini yaygınlaştırmayı ve ülkelerin kendine özgü öğretim deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlıyor. Forumun hedefleri arasında üniversiteler arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi de bulunuyor.Açılışa diplomatik ve akademik katılımForumun resmi açılışı genel kurul toplantısıyla gerçekleştirildi. Törene Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilcisi ve Ankara Rus Evi Başkanı Andrey Rıjenkov, Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü İgor Alekseyev ile üniversitenin Bilimsel ve Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yekaterina Pahomova katıldı.Rıjenkov, konuşmasında Rusçanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek dilin kültürler ve dönemler arasında köprü kurduğunu, diyalog ile karşılıklı anlayış için ortak bir alan oluşturduğunu söyledi.Bu süreçte öğretmenlere önemli görev düştüğünü vurgulayan Rıjenkov, eğitimcilerin öğrencilere yalnızca dil bilgisi aktarmadığını, aynı zamanda Rus kültürünü tanımalarına da yardımcı olduğunu ifade etti.‘İstanbul özel bir diyalog ortamı sunuyor’Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü Alekseyev, İstanbul’un Doğu ile Batı’yı buluşturan tarihi kimliğine dikkati çekti.Alekseyev, “Binlerce yıllık İstanbul’un simgelediği medeni kavşak ruhunun buluşmamıza özel bir diyalog atmosferi kazandıracağına inanıyorum. Burada Doğu ve Batı yalnızca buluşmuyor; birbirini dinliyor ve zenginleştiriyor” dedi.Rektör Yardımcısı Pahomova da mevcut jeopolitik koşullarda Rus Dili Haftası’nın insani diyalog açısından önem taşıdığını belirtti. Pahomova, forumun Rus dili ve kültürünün korunup tanıtılmasının yanı sıra halklar arasındaki güven ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.Yapay zeka ve dijital eğitim ele alınacak20’den fazla ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığı forumda üniversitelerin Rus dili bölümleri, eğitim kurumları, dil okulları ve kurslar temsil ediliyor.Etkinlik programında yabancı öğretmenlere yönelik “Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Rusya’nın Dilsel ve Kültürel Kodları” başlıklı mesleki gelişim kursu yer alıyor.Yuvarlak masa toplantılarında ise farklı ülkelerin temel ve tamamlayıcı eğitim sistemlerinde Rusçanın konumu, dijital öğretim yöntemleri, Rusça eğitiminde yapay zeka kullanımı ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi görüşülüyor.Forum kapsamında ayrıca “Russkiy Yazık. Kursı” ve “Zlatoust” yayınevlerinin Rusça öğretimine yönelik materyallerinin tanıtıldığı bir sergi düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/termenvoksun-mucidinin-torunu-istanbulda-sahne-aldi-1109524491.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, uluslararası rus dili haftası, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), i̇stanbul başkonsolosluğu, avrupa, ortadoğu, kültür, dil, yapay zeka