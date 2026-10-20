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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/uluslararasi-dogu-bati-rus-dili-haftasi-istanbulda-basladi-1109718015.html
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun farklı bölgelerinden Rus dili uzmanlarını buluşturan Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası, 20’den fazla ülkeden yaklaşık... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T22:17+0300
2026-10-20T22:17+0300
dünya
i̇stanbul
uluslararası rus dili haftası
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
i̇stanbul başkonsolosluğu
avrupa
ortadoğu
kültür
dil
yapay zeka
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Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) ile V. N. Tatişçev Astrahan Devlet Üniversitesi tarafından organize edilen forum, Avrupa ve Orta Doğu’da görev yapan Rus dili uzmanları için önemli tartışma ve eğitim platformlarından biri olarak öne çıkıyor.Etkinlik; yabancı dil olarak Rusça öğreten eğitimciler arasındaki mesleki iş birliğini güçlendirmeyi, ileri eğitim teknolojilerini yaygınlaştırmayı ve ülkelerin kendine özgü öğretim deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlıyor. Forumun hedefleri arasında üniversiteler arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi de bulunuyor.Açılışa diplomatik ve akademik katılımForumun resmi açılışı genel kurul toplantısıyla gerçekleştirildi. Törene Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilcisi ve Ankara Rus Evi Başkanı Andrey Rıjenkov, Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü İgor Alekseyev ile üniversitenin Bilimsel ve Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yekaterina Pahomova katıldı.Rıjenkov, konuşmasında Rusçanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek dilin kültürler ve dönemler arasında köprü kurduğunu, diyalog ile karşılıklı anlayış için ortak bir alan oluşturduğunu söyledi.Bu süreçte öğretmenlere önemli görev düştüğünü vurgulayan Rıjenkov, eğitimcilerin öğrencilere yalnızca dil bilgisi aktarmadığını, aynı zamanda Rus kültürünü tanımalarına da yardımcı olduğunu ifade etti.‘İstanbul özel bir diyalog ortamı sunuyor’Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü Alekseyev, İstanbul’un Doğu ile Batı’yı buluşturan tarihi kimliğine dikkati çekti.Alekseyev, “Binlerce yıllık İstanbul’un simgelediği medeni kavşak ruhunun buluşmamıza özel bir diyalog atmosferi kazandıracağına inanıyorum. Burada Doğu ve Batı yalnızca buluşmuyor; birbirini dinliyor ve zenginleştiriyor” dedi.Rektör Yardımcısı Pahomova da mevcut jeopolitik koşullarda Rus Dili Haftası’nın insani diyalog açısından önem taşıdığını belirtti. Pahomova, forumun Rus dili ve kültürünün korunup tanıtılmasının yanı sıra halklar arasındaki güven ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.Yapay zeka ve dijital eğitim ele alınacak20’den fazla ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığı forumda üniversitelerin Rus dili bölümleri, eğitim kurumları, dil okulları ve kurslar temsil ediliyor.Etkinlik programında yabancı öğretmenlere yönelik “Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Rusya’nın Dilsel ve Kültürel Kodları” başlıklı mesleki gelişim kursu yer alıyor.Yuvarlak masa toplantılarında ise farklı ülkelerin temel ve tamamlayıcı eğitim sistemlerinde Rusçanın konumu, dijital öğretim yöntemleri, Rusça eğitiminde yapay zeka kullanımı ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi görüşülüyor.Forum kapsamında ayrıca “Russkiy Yazık. Kursı” ve “Zlatoust” yayınevlerinin Rusça öğretimine yönelik materyallerinin tanıtıldığı bir sergi düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/termenvoksun-mucidinin-torunu-istanbulda-sahne-aldi-1109524491.html
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i̇stanbul, uluslararası rus dili haftası, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), i̇stanbul başkonsolosluğu, avrupa, ortadoğu, kültür, dil, yapay zeka
i̇stanbul, uluslararası rus dili haftası, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), i̇stanbul başkonsolosluğu, avrupa, ortadoğu, kültür, dil, yapay zeka

Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı

22:17 20.10.2026
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Sputnik
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Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun farklı bölgelerinden Rus dili uzmanlarını buluşturan Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası, 20’den fazla ülkeden yaklaşık 100 katılımcıyla İstanbul’da başladı. Forumda Rusça öğretimindeki yeni teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ve üniversiteler arası iş birliği ele alınıyor.
Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) ile V. N. Tatişçev Astrahan Devlet Üniversitesi tarafından organize edilen forum, Avrupa ve Orta Doğu’da görev yapan Rus dili uzmanları için önemli tartışma ve eğitim platformlarından biri olarak öne çıkıyor.
Etkinlik; yabancı dil olarak Rusça öğreten eğitimciler arasındaki mesleki iş birliğini güçlendirmeyi, ileri eğitim teknolojilerini yaygınlaştırmayı ve ülkelerin kendine özgü öğretim deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlıyor. Forumun hedefleri arasında üniversiteler arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi de bulunuyor.
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
© SputnikUluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
3/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
4/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
5/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
6/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
8/9
© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı
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© Sputnik
Uluslararası Doğu-Batı Rus Dili Haftası İstanbul’da başladı

Açılışa diplomatik ve akademik katılım

Forumun resmi açılışı genel kurul toplantısıyla gerçekleştirildi. Törene Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilcisi ve Ankara Rus Evi Başkanı Andrey Rıjenkov, Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü İgor Alekseyev ile üniversitenin Bilimsel ve Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yekaterina Pahomova katıldı.
Rıjenkov, konuşmasında Rusçanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek dilin kültürler ve dönemler arasında köprü kurduğunu, diyalog ile karşılıklı anlayış için ortak bir alan oluşturduğunu söyledi.
Bu süreçte öğretmenlere önemli görev düştüğünü vurgulayan Rıjenkov, eğitimcilerin öğrencilere yalnızca dil bilgisi aktarmadığını, aynı zamanda Rus kültürünü tanımalarına da yardımcı olduğunu ifade etti.

‘İstanbul özel bir diyalog ortamı sunuyor’

Astrahan Devlet Üniversitesi Rektörü Alekseyev, İstanbul’un Doğu ile Batı’yı buluşturan tarihi kimliğine dikkati çekti.
Alekseyev, “Binlerce yıllık İstanbul’un simgelediği medeni kavşak ruhunun buluşmamıza özel bir diyalog atmosferi kazandıracağına inanıyorum. Burada Doğu ve Batı yalnızca buluşmuyor; birbirini dinliyor ve zenginleştiriyor” dedi.
Rektör Yardımcısı Pahomova da mevcut jeopolitik koşullarda Rus Dili Haftası’nın insani diyalog açısından önem taşıdığını belirtti. Pahomova, forumun Rus dili ve kültürünün korunup tanıtılmasının yanı sıra halklar arasındaki güven ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Yapay zeka ve dijital eğitim ele alınacak

20’den fazla ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığı forumda üniversitelerin Rus dili bölümleri, eğitim kurumları, dil okulları ve kurslar temsil ediliyor.
Etkinlik programında yabancı öğretmenlere yönelik “Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Rusya’nın Dilsel ve Kültürel Kodları” başlıklı mesleki gelişim kursu yer alıyor.
Yuvarlak masa toplantılarında ise farklı ülkelerin temel ve tamamlayıcı eğitim sistemlerinde Rusçanın konumu, dijital öğretim yöntemleri, Rusça eğitiminde yapay zeka kullanımı ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi görüşülüyor.
Forum kapsamında ayrıca “Russkiy Yazık. Kursı” ve “Zlatoust” yayınevlerinin Rusça öğretimine yönelik materyallerinin tanıtıldığı bir sergi düzenleniyor.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 1919 yılında Lev Termen tarafından icat edilen ve dünyada temas edilmeden çalınan tek enstrüman olma özelliğini taşıyan termenvoksun özel bir performansına ev sahipliği yaptı. Mucidin torunu Pyotr Termen, gecede klasik ve Türk müziğinden eserler sundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
YAŞAM
Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı
14 Ekim, 10:52
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