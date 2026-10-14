https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/termenvoksun-mucidinin-torunu-istanbulda-sahne-aldi-1109524491.html
Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı
Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı
Sputnik Türkiye
Elektronik müziğin öncüsü termenvoksun mucidi Lev Termen’in torunu Pyotr Termen, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel konserde... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T10:52+0300
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2026-10-14T10:57+0300
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 1919 yılında Lev Termen tarafından icat edilen ve dünyada temas edilmeden çalınan tek enstrüman olma özelliğini taşıyan termenvoksun özel bir performansına ev sahipliği yaptı. Mucidin torunu Pyotr Termen, gecede klasik ve Türk müziğinden eserler sundu.‘100 yıldır geleceğe ait olma niteliğini korumuş tek icat’İki anten ve bir gövdeden oluşan enstrümanda sağ elin antene olan mesafesiyle notalar, sol elin hareketiyle de ses seviyesi ayarlanıyor. İcadın 100 yılı aşkın geçmişine vurgu yapan Pyotr Termen, enstrümanın niteliğini şu sözlerle aktardı:Nem gibi çevre koşullarına karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olan enstrümanın canlı performanstaki özgün karakterine değinen sanatçı, konserde enstrümanın zaman zaman ‘pürüzlü’ ve kendine has tonlar ürettiğini belirtti.Türkiye turnesinde üçüncü durakTurne organizatörü ve TEREM Kültür Platformu Kurucusu Alyona Palajçenko, Pyotr Termen’in Türkiye’ye üçüncü kez geldiğini belirterek sanatçının yalnızca konser vermekle kalmayıp konferanslar, sunumlar ve aile arşivinden sunumlarla kültürel bir misyon yürüttüğünü ifade etti.Türk dinleyicisinin enstrümana ve performansa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Palajçenko, bu ilginin dinleyicileri Lev Termen’i, icatlarını ve Rus kültür mirasını daha yakından tanımaya yönelttiğini kaydetti.Konserde Sergey Rahmaninov’un ‘Vokaliz’ adlı eseri başta olmak üzere klasik müzik repertuarından seçkin parçalar çalan Pyotr Termen, Türk müziğinden bestelere de yer verdi. Etkinlik, Lev Termen’in doğumunun 130. yıldönümü anısına düzenlenen programlar kapsamında gerçekleştirildi.
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rusya, türkiye, müzik, rusya i̇stanbul konsolosluğu, i̇stanbul, alyona palajçenko, sergey rahmaninov
rusya, türkiye, müzik, rusya i̇stanbul konsolosluğu, i̇stanbul, alyona palajçenko, sergey rahmaninov
Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı
10:52 14.10.2026 (güncellendi: 10:57 14.10.2026)
Elektronik müziğin öncüsü termenvoksun mucidi Lev Termen’in torunu Pyotr Termen, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel konserde müzikseverlerle bir araya geldi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 1919 yılında Lev Termen tarafından icat edilen ve dünyada temas edilmeden çalınan tek enstrüman olma özelliğini taşıyan termenvoksun özel bir performansına ev sahipliği yaptı. Mucidin torunu Pyotr Termen, gecede klasik ve Türk müziğinden eserler sundu.
‘100 yıldır geleceğe ait olma niteliğini korumuş tek icat’
İki anten ve bir gövdeden oluşan enstrümanda sağ elin antene olan mesafesiyle notalar, sol elin hareketiyle de ses seviyesi ayarlanıyor. İcadın 100 yılı aşkın geçmişine vurgu yapan Pyotr Termen, enstrümanın niteliğini şu sözlerle aktardı:
"Bu enstrüman elektronik müzik çağını başlattı ve büyük dedem Lev Termen tarafından icat edildi. Dünyada dokunulmadan çalınan tek enstrümandır. Aradan geçen 100 yıla rağmen hiç değişmeyen ve fütüristik yapısını ilk günkü gibi koruyan tek icat olduğunu düşünüyorum."
Nem gibi çevre koşullarına karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olan enstrümanın canlı performanstaki özgün karakterine değinen sanatçı, konserde enstrümanın zaman zaman ‘pürüzlü’ ve kendine has tonlar ürettiğini belirtti.
Türkiye turnesinde üçüncü durak
Turne organizatörü ve TEREM Kültür Platformu Kurucusu Alyona Palajçenko, Pyotr Termen’in Türkiye’ye üçüncü kez geldiğini belirterek sanatçının yalnızca konser vermekle kalmayıp konferanslar, sunumlar ve aile arşivinden sunumlarla kültürel bir misyon yürüttüğünü ifade etti.
Türk dinleyicisinin enstrümana ve performansa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Palajçenko, bu ilginin dinleyicileri Lev Termen’i, icatlarını ve Rus kültür mirasını daha yakından tanımaya yönelttiğini kaydetti.
Konserde Sergey Rahmaninov’un ‘Vokaliz’ adlı eseri başta olmak üzere klasik müzik repertuarından seçkin parçalar çalan Pyotr Termen, Türk müziğinden bestelere de yer verdi. Etkinlik, Lev Termen’in doğumunun 130. yıldönümü anısına düzenlenen programlar kapsamında gerçekleştirildi.