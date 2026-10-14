https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/termenvoksun-mucidinin-torunu-istanbulda-sahne-aldi-1109524491.html

Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı

Termenvoksun mucidinin torunu İstanbul’da sahne aldı

Sputnik Türkiye

Elektronik müziğin öncüsü termenvoksun mucidi Lev Termen’in torunu Pyotr Termen, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel konserde... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:52+0300

2026-10-14T10:52+0300

2026-10-14T10:57+0300

yaşam

rusya

türkiye

müzik

rusya i̇stanbul konsolosluğu

i̇stanbul

alyona palajçenko

sergey rahmaninov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109524177_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46c7788705f62337c0ee4314e0e02a3d.jpg

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 1919 yılında Lev Termen tarafından icat edilen ve dünyada temas edilmeden çalınan tek enstrüman olma özelliğini taşıyan termenvoksun özel bir performansına ev sahipliği yaptı. Mucidin torunu Pyotr Termen, gecede klasik ve Türk müziğinden eserler sundu.‘100 yıldır geleceğe ait olma niteliğini korumuş tek icat’İki anten ve bir gövdeden oluşan enstrümanda sağ elin antene olan mesafesiyle notalar, sol elin hareketiyle de ses seviyesi ayarlanıyor. İcadın 100 yılı aşkın geçmişine vurgu yapan Pyotr Termen, enstrümanın niteliğini şu sözlerle aktardı:Nem gibi çevre koşullarına karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olan enstrümanın canlı performanstaki özgün karakterine değinen sanatçı, konserde enstrümanın zaman zaman ‘pürüzlü’ ve kendine has tonlar ürettiğini belirtti.Türkiye turnesinde üçüncü durakTurne organizatörü ve TEREM Kültür Platformu Kurucusu Alyona Palajçenko, Pyotr Termen’in Türkiye’ye üçüncü kez geldiğini belirterek sanatçının yalnızca konser vermekle kalmayıp konferanslar, sunumlar ve aile arşivinden sunumlarla kültürel bir misyon yürüttüğünü ifade etti.Türk dinleyicisinin enstrümana ve performansa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Palajçenko, bu ilginin dinleyicileri Lev Termen’i, icatlarını ve Rus kültür mirasını daha yakından tanımaya yönelttiğini kaydetti.Konserde Sergey Rahmaninov’un ‘Vokaliz’ adlı eseri başta olmak üzere klasik müzik repertuarından seçkin parçalar çalan Pyotr Termen, Türk müziğinden bestelere de yer verdi. Etkinlik, Lev Termen’in doğumunun 130. yıldönümü anısına düzenlenen programlar kapsamında gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/stenin-uluslararasi-fotograf-yarismasinin-kazananlari-bu-ay-moskovada-aciklanacak-1109499239.html

rusya

rusya i̇stanbul konsolosluğu

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, müzik, rusya i̇stanbul konsolosluğu, i̇stanbul, alyona palajçenko, sergey rahmaninov