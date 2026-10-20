https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/turkiye-ile-belcika-arasinda-2027-2028-ortak-eylem-plani-imzalandi-1109714208.html

Türkiye ile Belçika arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalandı

Türkiye ile Belçika arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda terörle mücadele, organize suçlar, suçluların iadesi ve düzensiz göç konuları ele alındı. Toplantıda, Türkiye ve... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T19:31+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'de katıldığı Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda terörle mücadele, organize suç örgütleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç konularının ele alındığını bildirdi.Bakan Çiftçi, aranan şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini Belçikalı muhataplarına ilettiklerini belirterek, iki ülkenin polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı'nın imzalandığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bakan-fidan-belcikali-mevkidasi-prevot-ile-gorustu-1109681679.html

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türkiye, belçika, avrupa, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, fetö, fetö soruşturması, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)