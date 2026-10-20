https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/turkiye-ile-belcika-arasinda-2027-2028-ortak-eylem-plani-imzalandi-1109714208.html
Türkiye ile Belçika arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalandı
Türkiye ile Belçika arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda terörle mücadele, organize suçlar, suçluların iadesi ve düzensiz göç konuları ele alındı. Toplantıda, Türkiye ve... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T19:31+0300
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'de katıldığı Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda terörle mücadele, organize suç örgütleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç konularının ele alındığını bildirdi.Bakan Çiftçi, aranan şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini Belçikalı muhataplarına ilettiklerini belirterek, iki ülkenin polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı'nın imzalandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bakan-fidan-belcikali-mevkidasi-prevot-ile-gorustu-1109681679.html
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türkiye, belçika, avrupa, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, fetö, fetö soruşturması, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
türkiye, belçika, avrupa, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, fetö, fetö soruşturması, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Türkiye ile Belçika arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalandı
Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda terörle mücadele, organize suçlar, suçluların iadesi ve düzensiz göç konuları ele alındı. Toplantıda, Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'de katıldığı Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda terörle mücadele, organize suç örgütleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç konularının ele alındığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, aranan şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini Belçikalı muhataplarına ilettiklerini belirterek, iki ülkenin polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı'nın imzalandığını kaydetti.