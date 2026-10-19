Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bakan-fidan-belcikali-mevkidasi-prevot-ile-gorustu-1109681679.html
Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T21:58+0300
2026-10-19T21:58+0300
türki̇ye
belçika
türkiye
hakan fidan
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
heyetlararası görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109681525_0:1:490:277_1920x0_80_0_0_3eaba0d80e90b132c4b8097754374ea9.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı için gittiği Brüksel'de, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Belçika'nın başkentindeki temasları kapsamında Prevot ile görüşme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/turkiyenin-baku-buyukelciliginden-bakan-fidan-hakkindaki-iddialara-yalanlama-iddialar-kesinlikle-1109635647.html
türki̇ye
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/13/1109681525_60:0:431:278_1920x0_80_0_0_6a3dc7fde0f506b38217b88d36844231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belçika, türkiye, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
belçika, türkiye, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme

Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü

21:58 19.10.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı için gittiği Brüksel'de, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Belçika'nın başkentindeki temasları kapsamında Prevot ile görüşme yaptı.
Hakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
POLİTİKA
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlama: 'İddialar kesinlikle doğru değil'
17 Ekim, 23:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала