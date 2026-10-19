https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/bakan-fidan-belcikali-mevkidasi-prevot-ile-gorustu-1109681679.html
Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T21:58+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı için gittiği Brüksel'de, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Belçika'nın başkentindeki temasları kapsamında Prevot ile görüşme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/turkiyenin-baku-buyukelciliginden-bakan-fidan-hakkindaki-iddialara-yalanlama-iddialar-kesinlikle-1109635647.html
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belçika, türkiye, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
belçika, türkiye, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı için gittiği Brüksel'de, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Belçika'nın başkentindeki temasları kapsamında Prevot ile görüşme yaptı.