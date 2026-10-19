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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abd-baskani-trump-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-sonlandirmak-istemiyor-1109655054.html
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak istemiyor
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’nin Rusya ile yaşanan çatışmayı sonlandırma niyeti taşımadığını belirterek, "Zelenskiy bu savaşı bitirmek... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T08:33+0300
2026-10-19T08:43+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla müzakereler yürüttüğünü ve bu süreçte önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yaptırımları erteleme gerekçesine değinen Trump, diplomasi kanallarını açık tutmayı hedeflediklerini vurguladı. Trump, “Rusya konusundaki kararım son derece net. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için barış görüşmeleri yürütüyorum ve Rusya'yı müzakere masasından uzaklaştıracak mantıksız adımlar atmak istemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.Saldırıların küresel piyasalara etkisiUkrayna ordusunun Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını da eleştiren ABD Başkanı, bu eylemlerin küresel akaryakıt piyasalarına ve ABD içindeki ekonomik aktörlere zarar verdiğini belirtti. Vladimir Zelenskiy’in bu durumu bile bile saldırı talimatı verdiğini yazan Trump, şu ifadeleri kullandı:‘İki yıl önce daha avantajlı bir anlaşma yapabilirdi’Zelenskiy’in geçmişteki barış fırsatlarını değerlendiremediğini kaydeden Trump, Batı’dan sağlanan mali yardımlara rağmen Kiev rejiminin yapıcı bir tutum sergilemediğini kaydetti.Trump, “Avrupa'nın ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine sağladığı tüm kaynaklara rağmen Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor. İki yıl önce, bugün yapabileceğinden çok daha avantajlı bir barış anlaşması imzalayabilirdi. Ancak gelinen noktada ülkesi yıkıma uğramış, topraklarının ve denize erişiminin önemli bir bölümünü kaybetmiş durumda” ifadelerine yer verdi.Geçen hafta yaptığı açıklamalarda da Zelenskiy'yi barış sürecini sabote etmekle suçlayan Trump, Ukrayna'da Moskova ile müzakere yürütebilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abdden-ortadogu-uyarisi-catismalar-hizla-yayilabilir-1109654451.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden

ABD Başkanı Trump: Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak istemiyor

08:33 19.10.2026 (güncellendi: 08:43 19.10.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’nin Rusya ile yaşanan çatışmayı sonlandırma niyeti taşımadığını belirterek, "Zelenskiy bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiçbir zaman istemedi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla müzakereler yürüttüğünü ve bu süreçte önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yaptırımları erteleme gerekçesine değinen Trump, diplomasi kanallarını açık tutmayı hedeflediklerini vurguladı. Trump, “Rusya konusundaki kararım son derece net. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için barış görüşmeleri yürütüyorum ve Rusya'yı müzakere masasından uzaklaştıracak mantıksız adımlar atmak istemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların küresel piyasalara etkisi

Ukrayna ordusunun Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını da eleştiren ABD Başkanı, bu eylemlerin küresel akaryakıt piyasalarına ve ABD içindeki ekonomik aktörlere zarar verdiğini belirtti. Vladimir Zelenskiy’in bu durumu bile bile saldırı talimatı verdiğini yazan Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy, Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alıyor ve bu saldırıların ABD de dahil olmak üzere küresel dizel piyasasına ciddi zarar verdiğini biliyor. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve her sektörden işletmemiz bu yüzden büyük kayıplar yaşıyor.”

‘İki yıl önce daha avantajlı bir anlaşma yapabilirdi’

Zelenskiy’in geçmişteki barış fırsatlarını değerlendiremediğini kaydeden Trump, Batı’dan sağlanan mali yardımlara rağmen Kiev rejiminin yapıcı bir tutum sergilemediğini kaydetti.
Trump, “Avrupa'nın ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine sağladığı tüm kaynaklara rağmen Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor. İki yıl önce, bugün yapabileceğinden çok daha avantajlı bir barış anlaşması imzalayabilirdi. Ancak gelinen noktada ülkesi yıkıma uğramış, topraklarının ve denize erişiminin önemli bir bölümünü kaybetmiş durumda” ifadelerine yer verdi.
Geçen hafta yaptığı açıklamalarda da Zelenskiy'yi barış sürecini sabote etmekle suçlayan Trump, Ukrayna'da Moskova ile müzakere yürütebilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.
Orta Doğu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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