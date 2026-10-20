https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trumptan-amerikan-secmenine-demokratlar-kazanirsa-abd-fransa-gibi-yanar--1109700229.html

Trump'tan Amerikan seçmenine: 'Demokratlar kazanırsa ABD, Fransa gibi yanar'

Trump'tan Amerikan seçmenine: 'Demokratlar kazanırsa ABD, Fransa gibi yanar'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas'taki ara seçim mitinginde Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere karşı düzenlenen protestoları gündeme getirdi. İşte Trump'ın sözleri...

2026-10-20T13:29+0300

2026-10-20T13:29+0300

2026-10-20T13:32+0300

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donald trump

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senato

reuters

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ABD Başkanı Donald Trump, dün TSİ ile akşam saatlerinde 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunu koruma mücadelesine destek vermek amacıyla Kansas eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu. Trump, Fransa'da son günlerde yaşanan protestoları Demokratlara karşı siyasi bir argüman olarak kullanırken, ülkedeki olayların ABD'de de yaşanabileceğini savundu.Göçmenleri ve Müslümanları hedef alan söylemlerini de yineleyen ABD Başkanı, söz konusu olayların ABD'de yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ekonomik kaygılar Cumhuriyetçilerin gündemindeReuters/Ipsos tarafından pazartesi günü yayımlanan ankete göre, Trump'ın başkanlık performansını onaylayan Amerikalıların oranı yüzde 31'e gerileyerek anketin ölçtüğü en düşük seviyeye indi.Cumhuriyetçiler, 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluklarını korumaya çalışıyor. Demokratların her iki kanatta da çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor.Trump'ın miting düzenlediği Park City yakınlarında benzin galonunun 3.98 dolar, motorinin ise 5.78 dolar olduğu görüldü. Mitingde bir çiftçiden protesto geldiMiting alanı yakınında protesto düzenleyen Kansaslı çiftçi James Nightingale ise Trump yönetiminin gümrük tarifelerinin tahıl satış pazarlarına zarar verdiğini savundu. Nightingale, ABD'nin yurt dışından sığır eti ithal etmesini de eleştirerek, "Peki 'Önce Amerika'ya ne oldu?" diye sordu.Trump, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek üzere ülke genelinde 32 günlük bir miting turu yürütüyor. Reuters'ın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın kırsal bölgelerdeki desteğine ilişkin endişeler bulunuyor. Bu bölgeler, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki başarısında önemli rol oynamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransa-protestolari-hukumeti-krize-soktu-icisleri-bakani-istifa-etti-macron-kabul-etmedi-1109658785.html

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