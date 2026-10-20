https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-rusyanin-ukrayna-catismasinda-galip-gelecegine-inaniyor-1109719435.html
'Trump, Rusya’nın Ukrayna çatışmasında galip geleceğine inanıyor'
'Trump, Rusya’nın Ukrayna çatışmasında galip geleceğine inanıyor'
Sputnik Türkiye
Washington Post, eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun vadede Vladimir Zelenskiy yerine Rusya... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T23:52+0300
2026-10-20T23:52+0300
2026-10-20T23:52+0300
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Washington Post’un (WP) ismini açıklamadığı eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı habere göre Trump, uzun vadede Vladimir Zelenskiy’den ziyade Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tercih ediyor.Eski yetkili, “Uzun vadeli eğilimlere bakıldığında Trump’ın açık biçimde Zelenskiy yerine Putin’i tercih ettiği görülüyor. Bu yaklaşım, Zelenskiy ile ilişkilerdeki gerilimin geçici olarak azalmasından daha ağır basıyor” değerlendirmesinde bulundu.Trump’ın Ukrayna’nın savaşı kazanamayacağına inandığını belirten yetkili, ABD Başkanı’nın Rusya’yı daha büyük ve güçlü bir ülke olarak gördüğünü ve nihayetinde Moskova’nın galip geleceğini düşündüğünü kaydetti.Trump, son dönemde Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini artırdı. Daha önce Ukrayna liderinin Rusya ile çatışmayı sona erdirmek istemediğini belirten Trump, Kiev’e daha uzlaşmacı bir müzakereci belirlemesi çağrısında bulunmuştu.ABD Başkanı daha önce de Zelenskiy’i, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki taleplerini dikkate almamakla suçlamıştı. Zelenskiy’nin Moskova ile uzun süre önce barış anlaşması imzalaması gerektiğini dile getiren Trump, mevcut politikanın dünya açısından sorunlara yol açtığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trumptan-ukraynaya-uyari-bariscil-cozume-yanasmazsaniz-sonuclari-agir-olur-1109718618.html
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donald trump, abd, vladimir putin, rusya, moskova, washington, vladimir zelenskiy, washington post
'Trump, Rusya’nın Ukrayna çatışmasında galip geleceğine inanıyor'
Washington Post, eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun vadede Vladimir Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın durduğunu ve Rusya’nın çatışmayı kazanacağına inandığını belirtti.
Washington Post’un (WP) ismini açıklamadığı eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı habere göre Trump, uzun vadede Vladimir Zelenskiy’den ziyade Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tercih ediyor.
Eski yetkili, “Uzun vadeli eğilimlere bakıldığında Trump’ın açık biçimde Zelenskiy yerine Putin’i tercih ettiği görülüyor. Bu yaklaşım, Zelenskiy ile ilişkilerdeki gerilimin geçici olarak azalmasından daha ağır basıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Trump’ın Ukrayna’nın savaşı kazanamayacağına inandığını belirten yetkili, ABD Başkanı’nın Rusya’yı daha büyük ve güçlü bir ülke olarak gördüğünü ve nihayetinde Moskova’nın galip geleceğini düşündüğünü kaydetti.
Trump, son dönemde Zelenskiy’e yönelik eleştirilerini artırdı. Daha önce Ukrayna liderinin Rusya ile çatışmayı sona erdirmek istemediğini belirten Trump, Kiev’e daha uzlaşmacı bir müzakereci belirlemesi çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı daha önce de Zelenskiy’i, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki taleplerini dikkate almamakla suçlamıştı. Zelenskiy’nin Moskova ile uzun süre önce barış anlaşması imzalaması gerektiğini dile getiren Trump, mevcut politikanın dünya açısından sorunlara yol açtığını ifade etmişti.