https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/fenerbahce-slavia-prag-ile-2-2-berabere-kaldi-1109715813.html

Fenerbahçe galibiyeti son dakikada kaçırdı: Slavia Prag ile berabere kaldı

Fenerbahçe galibiyeti son dakikada kaçırdı: Slavia Prag ile berabere kaldı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T21:42+0300

2026-10-20T21:42+0300

2026-10-20T22:11+0300

spor

fenerbahçe

slavia prag

uefa şampiyonlar ligi

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Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı.Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.İsmail Kartal'a istifa çağrısıFenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü Slavia Prag karşısında kaydetti.Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonunu yaşayan sarı-lacivertliler, bu zamana dek en erken golüne 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen karşısında 6. dakikada imza atmıştı.Fenerbahçe'nin, Slavia Prag karşısında 4. dakikada bulduğu gol, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da kalesinde gole engel olamadı.Ligin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti.Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında da Slavia Prag'ın attığı 2 gole engel olamadı.

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