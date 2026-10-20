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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/svr-washington-kievin-meksikali-kartellerle-isbirligi-yaptigini-ogrendi-1109693143.html
SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi
SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik soruşturması sırasında, Kiev rejimi ile karteller... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T11:43+0300
2026-10-20T11:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
meksika
kartel
uyuşturucu kartelleri
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SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin uyuşturucu kartelleri ile Ukrayna yönetimi arasındaki bağlantılara ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.SVR’e ulaşan bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeni bir panik dalgası baş gösterdi. ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yasa dışı faaliyetlerini soruştururken, bu yapıların Vladimir Zelenskiy rejimi temsilcileriyle işbirliği yaptığına dair delillere ulaştığı belirtildi.Soruşturmada, suç örgütlerinin insansız hava araçlarının (İHA) montajı ve muharebe koşullarında kullanımı konusunda eğitilmeleri amacıyla uzun süredir militanlarını Ukrayna’ya gönderdiği tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu eğitimi tamamlayan en az 80 kişi belirlendi.Söz konusu "eğitim" karşılığında ödenen ücretlerin de kartellerin ABD’deki uyuşturucu satışından elde ettiği gelirlerden, Zelenskiy’e yakın yetkililere aktarıldığı ifade edildi.‘Zelenskiy’nin siyasi kariyerine bir darbe daha’Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin, kartel saflarında eğitimli FPV dron operatörlerinin bulunmasının Meksika sınırında uyuşturucuyla mücadele eden ABD güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olduğu kaydedildi. SVR'e göre bu durum, Zelenskiy’in uyuşturucu kartelleriyle işbirliğinin siyasi kariyerine vurulacak son darbelerden biri olabileceğini gösteriyor.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-protesto-dalgasi-buyuyor-iki-ulkede-sokaklar-karisti-1109691650.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri

SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi

11:43 20.10.2026 (güncellendi: 11:48 20.10.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik soruşturması sırasında, Kiev rejimi ile karteller arasındaki işbirliğini ortaya çıkardığını ve bu durumun Kiev'de paniğe yol açtığını belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin uyuşturucu kartelleri ile Ukrayna yönetimi arasındaki bağlantılara ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.
SVR’e ulaşan bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeni bir panik dalgası baş gösterdi. ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yasa dışı faaliyetlerini soruştururken, bu yapıların Vladimir Zelenskiy rejimi temsilcileriyle işbirliği yaptığına dair delillere ulaştığı belirtildi.
Soruşturmada, suç örgütlerinin insansız hava araçlarının (İHA) montajı ve muharebe koşullarında kullanımı konusunda eğitilmeleri amacıyla uzun süredir militanlarını Ukrayna’ya gönderdiği tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu eğitimi tamamlayan en az 80 kişi belirlendi.
Söz konusu "eğitim" karşılığında ödenen ücretlerin de kartellerin ABD’deki uyuşturucu satışından elde ettiği gelirlerden, Zelenskiy’e yakın yetkililere aktarıldığı ifade edildi.

‘Zelenskiy’nin siyasi kariyerine bir darbe daha’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin, kartel saflarında eğitimli FPV dron operatörlerinin bulunmasının Meksika sınırında uyuşturucuyla mücadele eden ABD güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olduğu kaydedildi. SVR'e göre bu durum, Zelenskiy’in uyuşturucu kartelleriyle işbirliğinin siyasi kariyerine vurulacak son darbelerden biri olabileceğini gösteriyor.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Bu durum; Kiev yönetimindeki kontrolsüz yolsuzluk, küstahça tavırlar, Washington’ın Rus petrol rafinerilerini vurmama yönündeki net uyarılarının göz ardı edilmesi ve seçimlerin yapılmasının reddedilmesiyle aynı çizgidedir. Zelenskiy’nin yakın çevresi, tüm bu gelişmelerin Beyaz Saray’ın sabrını taşırmasından ve Kiev’e verilen desteğin tamamen kesilmesine yol açmasından endişe ediyor.”
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