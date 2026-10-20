https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/svr-washington-kievin-meksikali-kartellerle-isbirligi-yaptigini-ogrendi-1109693143.html
SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi
SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik soruşturması sırasında, Kiev rejimi ile karteller... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T11:43+0300
2026-10-20T11:43+0300
2026-10-20T11:48+0300
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meksika
kartel
uyuşturucu kartelleri
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SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin uyuşturucu kartelleri ile Ukrayna yönetimi arasındaki bağlantılara ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.SVR’e ulaşan bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeni bir panik dalgası baş gösterdi. ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yasa dışı faaliyetlerini soruştururken, bu yapıların Vladimir Zelenskiy rejimi temsilcileriyle işbirliği yaptığına dair delillere ulaştığı belirtildi.Soruşturmada, suç örgütlerinin insansız hava araçlarının (İHA) montajı ve muharebe koşullarında kullanımı konusunda eğitilmeleri amacıyla uzun süredir militanlarını Ukrayna’ya gönderdiği tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu eğitimi tamamlayan en az 80 kişi belirlendi.Söz konusu "eğitim" karşılığında ödenen ücretlerin de kartellerin ABD’deki uyuşturucu satışından elde ettiği gelirlerden, Zelenskiy’e yakın yetkililere aktarıldığı ifade edildi.‘Zelenskiy’nin siyasi kariyerine bir darbe daha’Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin, kartel saflarında eğitimli FPV dron operatörlerinin bulunmasının Meksika sınırında uyuşturucuyla mücadele eden ABD güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olduğu kaydedildi. SVR'e göre bu durum, Zelenskiy’in uyuşturucu kartelleriyle işbirliğinin siyasi kariyerine vurulacak son darbelerden biri olabileceğini gösteriyor.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-protesto-dalgasi-buyuyor-iki-ulkede-sokaklar-karisti-1109691650.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri
SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi
11:43 20.10.2026 (güncellendi: 11:48 20.10.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik soruşturması sırasında, Kiev rejimi ile karteller arasındaki işbirliğini ortaya çıkardığını ve bu durumun Kiev'de paniğe yol açtığını belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin uyuşturucu kartelleri ile Ukrayna yönetimi arasındaki bağlantılara ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.
SVR’e ulaşan bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeni bir panik dalgası baş gösterdi. ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yasa dışı faaliyetlerini soruştururken, bu yapıların Vladimir Zelenskiy rejimi temsilcileriyle işbirliği yaptığına dair delillere ulaştığı belirtildi.
Soruşturmada, suç örgütlerinin insansız hava araçlarının (İHA) montajı ve muharebe koşullarında kullanımı konusunda eğitilmeleri amacıyla uzun süredir militanlarını Ukrayna’ya gönderdiği tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu eğitimi tamamlayan en az 80 kişi belirlendi.
Söz konusu "eğitim" karşılığında ödenen ücretlerin de kartellerin ABD’deki uyuşturucu satışından elde ettiği gelirlerden, Zelenskiy’e yakın yetkililere aktarıldığı ifade edildi.
‘Zelenskiy’nin siyasi kariyerine bir darbe daha’
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin, kartel saflarında eğitimli FPV dron operatörlerinin bulunmasının Meksika sınırında uyuşturucuyla mücadele eden ABD güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olduğu kaydedildi. SVR'e göre bu durum, Zelenskiy’in uyuşturucu kartelleriyle işbirliğinin siyasi kariyerine vurulacak son darbelerden biri olabileceğini gösteriyor.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Bu durum; Kiev yönetimindeki kontrolsüz yolsuzluk, küstahça tavırlar, Washington’ın Rus petrol rafinerilerini vurmama yönündeki net uyarılarının göz ardı edilmesi ve seçimlerin yapılmasının reddedilmesiyle aynı çizgidedir. Zelenskiy’nin yakın çevresi, tüm bu gelişmelerin Beyaz Saray’ın sabrını taşırmasından ve Kiev’e verilen desteğin tamamen kesilmesine yol açmasından endişe ediyor.”