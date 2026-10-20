https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/svr-washington-kievin-meksikali-kartellerle-isbirligi-yaptigini-ogrendi-1109693143.html

SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi

SVR: Washington, Kiev’in Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığını öğrendi

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerine yönelik soruşturması sırasında, Kiev rejimi ile karteller... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T11:43+0300

2026-10-20T11:43+0300

2026-10-20T11:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

meksika

kartel

uyuşturucu kartelleri

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SVR tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin uyuşturucu kartelleri ile Ukrayna yönetimi arasındaki bağlantılara ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.SVR’e ulaşan bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeni bir panik dalgası baş gösterdi. ABD kolluk kuvvetlerinin Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yasa dışı faaliyetlerini soruştururken, bu yapıların Vladimir Zelenskiy rejimi temsilcileriyle işbirliği yaptığına dair delillere ulaştığı belirtildi.Soruşturmada, suç örgütlerinin insansız hava araçlarının (İHA) montajı ve muharebe koşullarında kullanımı konusunda eğitilmeleri amacıyla uzun süredir militanlarını Ukrayna’ya gönderdiği tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu eğitimi tamamlayan en az 80 kişi belirlendi.Söz konusu "eğitim" karşılığında ödenen ücretlerin de kartellerin ABD’deki uyuşturucu satışından elde ettiği gelirlerden, Zelenskiy’e yakın yetkililere aktarıldığı ifade edildi.‘Zelenskiy’nin siyasi kariyerine bir darbe daha’Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin, kartel saflarında eğitimli FPV dron operatörlerinin bulunmasının Meksika sınırında uyuşturucuyla mücadele eden ABD güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olduğu kaydedildi. SVR'e göre bu durum, Zelenskiy’in uyuşturucu kartelleriyle işbirliğinin siyasi kariyerine vurulacak son darbelerden biri olabileceğini gösteriyor.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-protesto-dalgasi-buyuyor-iki-ulkede-sokaklar-karisti-1109691650.html

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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, meksika, kartel, uyuşturucu kartelleri