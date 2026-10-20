https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-protesto-dalgasi-buyuyor-iki-ulkede-sokaklar-karisti-1109691650.html

Avrupa'da protesto dalgası büyüyor: Sokakların karıştığı İtalya ve Arnavutluk'ta son durum ne?

Avrupa'da protesto dalgası büyüyor: Sokakların karıştığı İtalya ve Arnavutluk'ta son durum ne?

Sputnik Türkiye

Avrupa'da toplumsal huzursuzluk büyüyor. Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışmalar yedinci gününe... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T11:08+0300

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Avrupa'da farklı nedenlerle patlak veren protestolar, Arnavutluk ve İtalya'da giderek büyüyen bir krize dönüştü. Arnavutluk'ta yolsuzluk iddiaları, eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümet karşıtı tepkiler binlerce kişiyi sokaklara dökerken, İtalya'da artan akaryakıt fiyatları nakliye sektörünü harekete geçirdi. İki ülkede de gösterilerin etkileri günlük yaşamda hissedilmeye başladı.20 Ekim 2026 itibarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da polisle göstericiler arasındaki çatışmalar yedinci gününe ulaşırken, İtalya'nın güneyinde kamyon ve tır şoförlerinin başlattığı yol kapatma eylemleri farklı bölgelere yayıldı. Arnavutluk'ta yüzlerce kişi yaralanırken, İtalya'da ulaşım ve tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandı.İki ülkedeki protestoların nedenleri farklı olsa da gelişmeler, Avrupa'da ekonomik sıkıntılar, kamu hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik ve siyasi yönetime duyulan güvensizliğin toplumsal hareketleri nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.Arnavutluk'ta protestolar yedinci gününde: 295 yaralıArnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifası talebiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, başkent Tiran'da şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çoğunluğunu lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu protestocular, yolsuzluk iddiaları, eğitim sistemindeki sorunlar ve ekonomik koşullara tepki gösteriyor.BBC'nin aktardığı resmi verilere göre, 19 Ekim'deki çatışmalardan önceki altı günlük süreçte 186'sı polis olmak üzere 295 kişi yaralandı. Gösteriler sırasında bazı kamu binaları ve bir polis karakolu saldırıya uğradı.Son çatışmalarda göstericilerin taş, havai fişek ve molotofkokteyli kullandığı, polisin ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi. Anadolu Ajansının 20 Ekim tarihli haberine göre, son olaylarla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken 15 kişi hakkında arama çalışması başlatıldı.Edi Rama'dan dış müdahale suçlamasıArnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestolarda yaşanan şiddet olaylarına sert tepki gösterdi. Üst düzey emniyet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, göstericilerin polise attığı bir taşı göstererek devletin şiddet eylemleri karşısında geri adım atmaması gerektiğini savundu.Rama, protestoların arkasında Avrupa ve ABD'deki bazı çevrelerin bulunduğunu öne sürdü. Gençlerin dış güçler tarafından radikalleştirildiğini iddia eden Başbakan, Arnavutluk'un koordineli bir saldırının hedefi haline geldiğini söyledi. Bu iddiaları doğrulayan bağımsız kanıtlar ise açıklanmadı.Bununla birlikte Rama, protestoculara koşulsuz diyalog teklifini yeniledi. Hükümetin görüşme çağrısına rağmen sokaklardaki gerilim sürüyor.Arnavutluk'ta gençler teknokrat hükümet istiyorProtestoların öne çıkan isimlerinden 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Sidorela Vatnikaj, gençlerin mevcut siyasi düzene güvenini kaybettiğini savundu.Vatnikaj, hükümetin istifasının ardından ülkeyi demokratik seçimlere hazırlamak amacıyla bir yıllık geçici teknokrat hükümet kurulması gerektiğini söyledi. Rama yönetimini seçim usulsüzlükleri ve organize suç örgütleriyle ilişkiler konusunda suçlayan Vatnikaj'ın iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil.2013 yılından bu yana iktidarda bulunan Edi Rama, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik sürecini tamamlamayı hedefliyor. Ancak büyüyen protestolar, hükümetin siyasi istikrarı koruma ve reformları sürdürme kapasitesini yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.İtalya'da akaryakıt protestoları: Limanlar ve otoyollar kapatıldıArnavutluk'ta siyasi kriz derinleşirken, İtalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlayan nakliyeci protestoları ülkenin güney bölgelerine yayıldı.Sicilya Adası'nda başlayan eylemler, Kalabriya, Basilicata, Puglia ve Campania bölgelerine ulaştı. Kamyon ve tır şoförleri, yükselen yakıt maliyetlerini protesto etmek amacıyla bazı otoyol çıkışlarını ve liman girişlerini araçlarıyla kapattı.İtalyan haber ajansı ANSA'nın 19 Ekim tarihli haberine göre, Napoli Limanı'nın Bausan giriş kapısı protestocular tarafından kapatılırken A1 otoyolunda trafik sıkışıklıkları yaşandı. Eylemler, özellikle güney İtalya'daki yük taşımacılığını olumsuz etkiledi.İtalya'da motorin fiyatı 2,30 avroya yaklaştıNakliyecilerin tepkisinin merkezinde artan motorin fiyatları ve taşımacılık maliyetleri bulunuyor.ANSA'nın aktardığı verilere göre, 19 Ekim'de motorinin litre fiyatı şehir içindeki istasyonlarda yaklaşık 2,257 avro, otoyollarda ise 2,297 avro seviyesindeydi.Şoförler, yakıt maliyetlerinin işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını savunurken, sektör temsilcileri hükümetten daha kapsamlı ekonomik destek talep ediyor.Protestolar sırasında Caserta güney çıkışı, Santa Maria Capua Vetere ve Napoli Limanı çevresinde ulaşım aksadı. Eylemlerin farklı bölgelere yayılması, taşımacılık sektöründeki krizin yalnızca yerel bir sorun olmaktan çıktığını gösterdi.İtalya'da market rafları boşalmaya başladıİtalya'daki akaryakıt protestolarının en dikkat çekici sonuçlarından biri, ürün tedarikinde yaşanan aksaklıklar oldu.ANSA'nın haberine göre, Sicilya, Kalabriya, Puglia, Campania ve Lazio'nun bazı bölgelerinde özellikle taze gıda sevkiyatında gecikmeler yaşandı. Bazı süpermarketlerde ve pazar tezgâhlarında ürün eksiklikleri görülmeye başladı.İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons), protestoların sürmesi halinde temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde daha ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.Dernek ayrıca tedarik zincirindeki aksaklıkların fırsat bilinerek perakende fiyatlarında haksız artışlara yol açabileceğine dikkat çekti.İtalya hükümetinden nakliyecilerle müzakere adımıProtestoların büyümesi üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, nakliyecilerin taleplerini değerlendirmek üzere görüşme sürecine yöneldi.Salvini, uzun süredir bekleyen bazı kaynakların serbest bırakılması ve sektör temsilcileriyle diyalog kurulması konusunda iyimser olduğunu belirtti.ANSA'ya göre, 20 Ekim'de Milano'da sektörün ulusal temsilcileriyle görüşme yapılması planlandı. Nakliyecilerin bir bölümü ise taşıma ücretlerinde yüzde 15 artış talep ederken, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerin genişleyebileceği uyarısında bulundu.Avrupa'da protestolar neden büyüyor?Arnavutluk ve İtalya'daki gelişmeler, Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşanan toplumsal huzursuzluğun iki ayrı örneğini oluşturuyor.Arnavutluk'ta protestoların temelinde siyasi temsil, yolsuzluk iddiaları, eğitim ve demokratik reform talepleri bulunurken, İtalya'daki eylemler yakıt fiyatları, enflasyon ve taşımacılık sektörünün ekonomik sürdürülebilirliği etrafında şekilleniyor.Bu farklılık önemli. Arnavutluk'ta protestocular doğrudan hükümet değişikliği isterken, İtalya'daki nakliyeciler öncelikle maliyetlerin düşürülmesini ve ekonomik destek sağlanmasını talep ediyor.Bununla birlikte iki ülkede de toplumsal tepkilerin günlük yaşam üzerindeki etkileri belirginleşiyor. Arnavutluk'ta güvenlik güçleriyle çatışmalar ve gözaltılar öne çıkarken, İtalya'da ulaşım, lojistik ve gıda tedariki üzerindeki baskı artıyor.Avrupa'daki protesto dalgasında sırada ne var?20 Ekim itibarıyla iki ülkede de krizin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın diyalog çağrısının protestocular tarafından nasıl karşılanacağı ve gösterilerin diğer kentlere yayılıp yayılmayacağı önem taşıyor.İtalya'da ise Ulaştırma Bakanlığı ile nakliye sektörü arasındaki görüşmelerin sonuçları, yol ve liman kapatma eylemlerinin geleceğini belirleyebilir.Avrupa genelinde ekonomik ve siyasi nedenlerle düzenlenen gösterilerin artması, hükümetlerin toplumsal taleplere nasıl yanıt vereceği sorusunu öne çıkarıyor. Ancak Arnavutluk ve İtalya'daki protestolar arasında ortak bir örgütlenme veya koordinasyon bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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edi rama, matteo salvini, arnavutluk, kalabriya, puglia, bbc, ansa, avrupa