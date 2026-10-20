https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/sputnik-tanzanya-ve-guney-afrika-cumhuriyetinde-cok-islevli-yayin-merkezleri-acti-1109695682.html

Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezleri açtı

Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezleri açtı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesindeki Sputnik, Afrika'daki yayın ağını genişletmeye devam ederken kıtanın iki önemli ülkesinde yayın... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T20:04+0300

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Rus haber ajansı ve radyosu Sputnik, Afrika ülkelerindeki halklara Batı'nın angajmanından arındırılmış, tarafsız haberler sunmak için önemli bir adım attı.Afrika kıtasının iki önemli ülkesi Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Sputnik haber merkezleri yayın hayatına başladı.Lavrov: Kolektif Batı'nın her türlü farklı düşünceyi bastırdığı günümüzde bu tür çalışmalar önemliAçılış töreninin katılımcılarına Moskova'dan video mesajla seslenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Sputnik, Afrika kıtasında 2022 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Bu kısa süre zarfında Ajans, bölgede geniş bir muhabir ağı kurarak en çok tanınan yabancı medya kuruluşlarından biri haline geldi. Geçen yılın Şubat ayından bu yana Addis Ababa’daki yayın merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Önde gelen medya kuruluşları ve mesleki birliklerle ortaklık ilişkileri kuruldu. Sputnik Africa, prestijli sektörel yarışmalarda ve ödüllerde defalarca kazanan ve dereceye giren taraf oldu" dedi.Sputnik çalışanlarının haberlerinde yeni sömürgeci uygulamalarla mücadele, ulusal kimliğin korunması ve yaşamın her alanında devlet egemenliğinin güçlendirilmesi dahil kıta için önem taşıyan konuları çok yönlü olarak ele aldığını kaydeden Lavrov, "Kolektif Batı'nın, sansür ve çifte standartlar da dahil küresel bilgi alanında her türlü farklı düşünceyi ısrarla bastırdığı günümüzde, bu tür çalışmaların değeri göz ardı edilemez" diye vurguladı. Darüsselam ve Johannesburg’da bölge temsilciliklerinin açılmasıyla Afrikalı izleyicilerin ve okurların çarpıtma ve ideolojik filtreler olmaksızın objektif ve doğrulanmış bilgiye erişiminin genişleyeceğini belirten Lavrov, "Yeni çok işlevli yayın merkezlerinin açılışının, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan 3. Rusya-Afrika Zirvesi’nin arifesinde gerçekleşmesi son derece semboliktir. Bu üst düzey zirvede stratejik ortaklığımızın daha da geliştirilmesine yönelik önemli kararların alınacağına eminim. Bu ortaklık uzun vadeli, tarihi bir perspektife dayanan ve Rusya ile Afrika kıtası ülkelerinin temel çıkarlarına hizmet eden bir ortaklıktır" diye ekledi.Mashatile: Sputnik’in Afrika’daki varlığını genişletmesi önemliGüney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Sputnik’in Afrika’daki varlığını genişletmesinin önemine dikkat çekti.Sputnik’in Johannesburg bölge ofisinin açılmasını Güney Afrika ve Afrika kıtasının medya alanı için önemli bir gelişme olarak niteleyen Mashatile, "Bu adım, Güney Afrika ile Rusya arasında giderek gelişen işbirliğini yansıtmakta, canlı ve demokratik bir toplumsal diyalog için elzem olan seslerin ve bakış açılarının çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Sputnik’in Afrikalıların sesini duyurma ve Afrika hikayelerini anlatma yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.Mashatile, Johannesburg ofisinin yapıcı bir etkileşim, kaliteli gazetecilik ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya ile Afrika kıtası arasındaki bağların güçlenmesi için bir platform işlevi görmesini temenni ettiğini de söyledi.Kiselev: Sputnik, Afrika kıtasında tanınan bir marka haline geldiAçılış töreninin katılımcılarına video mesajla hitap eden bir diğer Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev oldu. Bir yıl önce Etiyopya'da Sputnik'in ilk Afrika ofisini görkemli bir törenle açtıklarını anımsatan Kiselev, "Sputnik Africa, Afrika'nın muazzam dil çeşitliliğine duyulan saygının bir simgesidir. İngilizce, Fransızca, Amharca, Oromo dili ve Svahili dilinde yayın yapıyoruz. Ancak en önemlisi, Afrika'yı ders kitaplarından veya başkalarının haberlerinden bilenlerle değil, kıtayı bizzat bilen insanlarla çalışıyoruz. Gazetecilerimiz Afrikalıdır. Yazdıkları gerçekleri bizzat yaşadıkları için kıtaları hakkında doğru, derinlikli ve sevgiyle konuşuyorlar" diyerek kıtadaki çalışmalara verdikleri önemin altını çizdi. Sputnik'in dört yıldan kısa bir süre içinde Afrika kıtasında tanınan bir marka haline geldiğine dikkat çeken Kiselev, "Afrika'daki yayın merkezlerimiz modern ve tam donanımlı radyo stüdyolarıdır. Buralarda üretilen programlar, kıtadaki 11 ülkenin FM radyo istasyonlarında yankı buluyor. Muhabir ağımız şimdiden Afrika'nın neredeyse yarısını kapsıyor. Bu da bize olayın gerçekleştiği yerde; hızlı, doğru ve yerel bağlamı kavrayarak bulunma imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Tek taraflı Batı medyasının sunduğu haberlerin Afrikalı izleyicilerde giderek daha fazla tepki topladığına da dikkat çeken Kiselev, böyle bir dönemde Sputnik'in gerçeklere, görüş çeşitliliğine ve saygıya yer veren alternatif bir bakış açısı sunduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sputnik-afrika-prestijli-guney-afrika-medya-yarismasinda-odul-kazandi-1100613700.html

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezlerinin açılışında konuştu. Sputnik Türkiye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezlerinin açılışında konuştu. 2026-10-20T20:04+0300 true PT3M45S

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezlerinin açılışı ile ilgili açıklama yaptı. Sputnik Türkiye Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik, Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok işlevli yayın merkezlerinin açılışı ile ilgili açıklama yaptı. 2026-10-20T20:04+0300 true PT2M54S

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haberler, afrika, tanzanya, güney afrika, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, dmitriy kiselev, sergey lavrov, rusya