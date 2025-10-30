Türkiye
Sputnik Afrika, prestijli Güney Afrika Medya Yarışması'nda ödüle layık görüldü
Sputnik Afrika, prestijli Güney Afrika Medya Yarışması'nda ödüle layık görüldü
Dünyanın birçok ülkesinde 'anlatılmayanları anlatmaya' devam eden Sputnik, başarısını ödüllerle taçlandırıyor. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik Afrika'nın radyo programı, Zimbabve'de düzenlenen Güney Afrika Yayıncılık ve Medya Ödülleri'nde en iyi yerel radyo içeriği ödülünü kazandı.Ödülün sahibi olan 'African Currents' adlı podcast programı, tıpta yeni teknolojileri uygulayan Afrikalı doktorların çalışmalarını ele alıyor.Güney Afrika Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen yarışmanın finalinde Sputnik, Namibya ve Güney Afrika'dan medya kuruluşlarıyla karşı karşıya geldi.Sputnik Afrika, kıta genelinde Amharca, Svahilice, İngilizce ve Fransızca yayın yapıyor. Bölge ofisi 2025 başlarında Etiyopya'da açılan Sputnik Afrika'nın radyo programları, kıta genelinde 12'den fazla ülkedeki yerel radyo istasyonlarında yayınlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde 'anlatılmayanları anlatmaya' devam eden Sputnik, başarısını ödüllerle taçlandırıyor.
Sputnik Afrika'nın radyo programı, Zimbabve'de düzenlenen Güney Afrika Yayıncılık ve Medya Ödülleri'nde en iyi yerel radyo içeriği ödülünü kazandı.

Ödülün sahibi olan 'African Currents' adlı podcast programı, tıpta yeni teknolojileri uygulayan Afrikalı doktorların çalışmalarını ele alıyor.

Güney Afrika Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen yarışmanın finalinde Sputnik, Namibya ve Güney Afrika'dan medya kuruluşlarıyla karşı karşıya geldi.

Sputnik Afrika, kıta genelinde Amharca, Svahilice, İngilizce ve Fransızca yayın yapıyor. Bölge ofisi 2025 başlarında Etiyopya'da açılan Sputnik Afrika'nın radyo programları, kıta genelinde 12'den fazla ülkedeki yerel radyo istasyonlarında yayınlanıyor.
