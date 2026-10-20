https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/israil-basbakani-netanyahudan-turkiye-aciklamasi-karsi-karsiya-gelmeyi-istemiyorum-1109715486.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: 'Karşı karşıya gelmeyi istemiyorum'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: 'Karşı karşıya gelmeyi istemiyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yle karşı karşıya gelmek istemediğini ancak İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmayacağını... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T21:23+0300
2026-10-20T21:23+0300
2026-10-20T21:23+0300
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savaş
saldırı
saldırı girişimi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yle olası bir çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazetecinin ''Bundan sonra ne tür önleyici saldırılar görebiliriz? Son zamanlarda Türkiye'yle savaş ihtimalinden söz ettiniz'' sorusuna Başbakan Netanyahu, ''Hayır. Hayır. Türkiye'yle karşı karşıya gelmeyi istemiyorum ancak İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmam'' dedi.Netanyahu, "Türkiye'yle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Türkiye bizimle karşı karşıya gelmek istiyor. Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini, Kudüs'ün onların şehri olduğunu söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'na geri döneceğini düşünüyor. Burada 3 bin yılı aşkın süredir bağlı olduğumuz bir ülkenin bulunduğunu unutuyor. Osmanlıların burayı ele geçirip 400 yıl boyunca yönettiği 16. yüzyılda yaşamıyoruz. Burada bir güç var. Burası, Yahudilerin tarihi yurdundaki Yahudi devleti" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/jd-vance-israil-secimlerine-mudahil-olmayacagim-1109689505.html
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i̇srail, türkiye, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, savaş, saldırı, saldırı girişimi
i̇srail, türkiye, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, savaş, saldırı, saldırı girişimi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: 'Karşı karşıya gelmeyi istemiyorum'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yle karşı karşıya gelmek istemediğini ancak İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmayacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yle olası bir çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecinin ''Bundan sonra ne tür önleyici saldırılar görebiliriz? Son zamanlarda Türkiye'yle savaş ihtimalinden söz ettiniz'' sorusuna Başbakan Netanyahu, ''Hayır. Hayır. Türkiye'yle karşı karşıya gelmeyi istemiyorum ancak İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmam'' dedi.
Netanyahu, "Türkiye'yle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Türkiye bizimle karşı karşıya gelmek istiyor. Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini, Kudüs'ün onların şehri olduğunu söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'na geri döneceğini düşünüyor. Burada 3 bin yılı aşkın süredir bağlı olduğumuz bir ülkenin bulunduğunu unutuyor. Osmanlıların burayı ele geçirip 400 yıl boyunca yönettiği 16. yüzyılda yaşamıyoruz. Burada bir güç var. Burası, Yahudilerin tarihi yurdundaki Yahudi devleti" açıklamasında bulundu.