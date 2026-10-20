https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/sergen-yalcin-milli-takim-teknik-direktorlugunu-resmen-duyurdu-1109699457.html

Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen duyurdu

Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen duyurdu

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" dedi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T13:25+0300

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spor

sergen yalçın

milli takım

a milli futbol takımı

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A Milli Takım'ın Vincenzo Montella'dan sonraki teknik direktörü belli oldu. Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevini resmen açıkladı.Yalçın şunları söyledi:"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın A Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, ifadelerini şöyle sürdürdü:"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var, bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."TFF, saat 15.00'teki toplantının ardından Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak.

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