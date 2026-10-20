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Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen duyurdu
Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen duyurdu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" dedi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-20T13:29+0300
spor
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A Milli Takım'ın Vincenzo Montella'dan sonraki teknik direktörü belli oldu. Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevini resmen açıkladı.Yalçın şunları söyledi:"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın A Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, ifadelerini şöyle sürdürdü:"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var, bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."TFF, saat 15.00'teki toplantının ardından Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tff-bugun-toplaniyor-olaganustu-secim-ve-montella-karari-masada-1109411700.html
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sergen yalçın, milli takım, a milli futbol takımı
sergen yalçın, milli takım, a milli futbol takımı

Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen duyurdu

13:25 20.10.2026 (güncellendi: 13:29 20.10.2026)
© AA / Ahmet OkatalıBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA / Ahmet Okatalı
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" dedi.
A Milli Takım'ın Vincenzo Montella'dan sonraki teknik direktörü belli oldu. Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevini resmen açıkladı.
Yalçın şunları söyledi:
"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın A Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."
Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var, bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."
TFF, saat 15.00'teki toplantının ardından Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
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TFF'de kritik toplantıda 5 isim istifa etti: Montella'nın görevine son verildi
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