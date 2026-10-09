https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/tff-bugun-toplaniyor-olaganustu-secim-ve-montella-karari-masada-1109411700.html

Gözler TFF'de: Kritik toplantı bugün yapılacak

Gözler TFF'de: Kritik toplantı bugün yapılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yapacağı kritik toplantıda önemli maddeleri oylamaya sunacak. Toplantıda hakemler dosyası, MHK'nin belirlenmesi ve... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T10:29+0300

2026-10-09T10:29+0300

2026-10-09T10:38+0300

spor

türkiye

ferhat gündoğdu

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

merkez hakem kurulu (mhk)

mevlüt aktan

yaşar kemal uğurlu

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'Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamında ayrıca Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı almıştı.Olağanüstü seçim kararı çıkacak mı?Türk futbolu adına kritik önem taşıyan toplantı bugün saat 14.00'te başlayacak. TFF'nin Riva'daki genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda TFF Yönetim Kurulu'nun 'olağanüstü seçim' kararı alabileceği öğrenildi.TFF'nin gündeminde 3 kritik başlık olacak. Bu maddelerin oylaması sonrasında olağanüstü seçim ve Montella'nın geleceği de netleşecek.Yönetimde istifalar yaşandıHakemlere yönelik soruşturma ve tutuklanmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda üst üste istifalar yaşandı. Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti.Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Öte yandan MHK VAR Koordinatörü olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu da istifa kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/tffde-hakemler-sorusturmasi-sonrasi-bir-istifa-daha-1109360828.html

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türkiye, ferhat gündoğdu, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, merkez hakem kurulu (mhk), mevlüt aktan, yaşar kemal uğurlu