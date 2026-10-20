https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-birimi-daha-dusmandan-alindi-1109696659.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha düşmandan alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha düşmandan alındı
Sputnik Türkiye
Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünün daha Rusya’ya geçtiği ve Ukrayna ordusunun son bir günde 1210'dan fazla asker kaybettiği belirtildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T12:35+0300
2026-10-20T12:35+0300
2026-10-20T12:40+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük açıklamasını yayımladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürdüğü kaydedilen açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Timoşevka yerleşimini düşmandan kurtardı.Ukrayna ordusunun bir günde 1210'dan fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’da uzun menzilli İHA fırlatma üslerini, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 146 noktayı vurduğu ifade edildi.Hava savunma sistemlerinin 383 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-basbakani-misustin-sio-ulkeleriyle-ticaret-yuzde-18-artis-gosterdi-1109695357.html
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rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha düşmandan alındı
12:35 20.10.2026 (güncellendi: 12:40 20.10.2026)
Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünün daha Rusya’ya geçtiği ve Ukrayna ordusunun son bir günde 1210'dan fazla asker kaybettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük açıklamasını yayımladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürdüğü kaydedilen açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Timoşevka yerleşimini düşmandan kurtardı.
Ukrayna ordusunun bir günde 1210'dan fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’da uzun menzilli İHA fırlatma üslerini, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 146 noktayı vurduğu ifade edildi.
Hava savunma sistemlerinin 383 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.