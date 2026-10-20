https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-birimi-daha-dusmandan-alindi-1109696659.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha düşmandan alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha düşmandan alındı

Sputnik Türkiye

Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünün daha Rusya’ya geçtiği ve Ukrayna ordusunun son bir günde 1210'dan fazla asker kaybettiği belirtildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:35+0300

2026-10-20T12:35+0300

2026-10-20T12:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük açıklamasını yayımladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürdüğü kaydedilen açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Timoşevka yerleşimini düşmandan kurtardı.Ukrayna ordusunun bir günde 1210'dan fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’da uzun menzilli İHA fırlatma üslerini, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlandığı 146 noktayı vurduğu ifade edildi.Hava savunma sistemlerinin 383 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-basbakani-misustin-sio-ulkeleriyle-ticaret-yuzde-18-artis-gosterdi-1109695357.html

rusya

ukrayna

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat