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Rusya Başbakanı Mişustin: ŞİÖ ülkeleriyle ticaret yüzde 18 artış gösterdi
Rusya Başbakanı Mişustin: ŞİÖ ülkeleriyle ticaret yüzde 18 artış gösterdi
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin ve ulusal... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T12:15+0300
2026-10-20T12:15+0300
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ekonomi̇
rusya
avrasya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
mihail mişustin
işbirliği
ticaret
ulusal para
ulusal para birimleri
çok kutuplu dünya
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya ve ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere ve örgütün küresel rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mişustin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle olan ticaret hacminin 2025 yılında 30 trilyon rubleyi (yaklaşık 18 trilyon TL) aştığını belirterek, artış eğiliminin 2026'da da devam ettiğini vurguladı. Başbakan, “Geçtiğimiz yıl örgüt ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz 30 trilyon rublenin üzerine çıktı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 18'lik bir artış daha kaydetti" ifadelerini kullandı.‘Ödemelerde ulusal para birimlerinin payı artıyor’ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımınınhızla arttığına dikkati çeken Mişustin, beş yıl önce bu oranın henüz yüzde 50 seviyesinde olduğunu hatırlattı.Günümüzde, işlemlerin büyük çoğunluğunun ulusal para birimleriyle yürütüldüğünü belirten Rusya Başbakanı, söz konusu göstergelerin ve büyüyen ticaret hacminin ortak geleceğe yönelik güçlü bir dayanıklılık sunduğunu ifade etti.‘Daha adil bir dünya düzeninin tesisinde ŞİÖ'nün rolü kritik’ŞİÖ'nün potansiyelinin üye ülke vatandaşlarının refahını artırmak ve daha adil bir küresel düzen inşa etmek için kullanılması gerektiğini kaydeden Mişustin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Mişustin ayrıca, ŞİÖ'nün bugün yalnızca Avrasya kıtasının değil, dünyanın en büyük bölgesel oluşumu konumunda bulunduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/svr-washington-kievin-meksikali-kartellerle-isbirligi-yaptigini-ogrendi-1109693143.html
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rusya, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), mihail mişustin, işbirliği, ticaret, ulusal para, ulusal para birimleri, çok kutuplu dünya
rusya, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), mihail mişustin, işbirliği, ticaret, ulusal para, ulusal para birimleri, çok kutuplu dünya
Rusya Başbakanı Mişustin: ŞİÖ ülkeleriyle ticaret yüzde 18 artış gösterdi
12:15 20.10.2026 (güncellendi: 12:20 20.10.2026)
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin ve ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya ve ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere ve örgütün küresel rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mişustin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle olan ticaret hacminin 2025 yılında 30 trilyon rubleyi (yaklaşık 18 trilyon TL) aştığını belirterek, artış eğiliminin 2026'da da devam ettiğini vurguladı. Başbakan, “Geçtiğimiz yıl örgüt ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz 30 trilyon rublenin üzerine çıktı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 18'lik bir artış daha kaydetti" ifadelerini kullandı.
‘Ödemelerde ulusal para birimlerinin payı artıyor’
ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımınınhızla arttığına dikkati çeken Mişustin, beş yıl önce bu oranın henüz yüzde 50 seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Günümüzde, işlemlerin büyük çoğunluğunun ulusal para birimleriyle yürütüldüğünü belirten Rusya Başbakanı, söz konusu göstergelerin ve büyüyen ticaret hacminin ortak geleceğe yönelik güçlü bir dayanıklılık sunduğunu ifade etti.
‘Daha adil bir dünya düzeninin tesisinde ŞİÖ'nün rolü kritik’
ŞİÖ'nün potansiyelinin üye ülke vatandaşlarının refahını artırmak ve daha adil bir küresel düzen inşa etmek için kullanılması gerektiğini kaydeden Mişustin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli meslektaşlarım, temel görevimiz; çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillenmesine somut ve ağırlıklı katkılar sunan saygın bir uluslararası yapı olarak ŞİÖ'nün yüksek potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmek. Kuşkusuz, bu ortaklığın sunduğu avantajları ulusal ekonomilerimizi güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla daha aktif biçimde kullanmalıyız.”
Mişustin ayrıca, ŞİÖ'nün bugün yalnızca Avrasya kıtasının değil, dünyanın en büyük bölgesel oluşumu konumunda bulunduğunu sözlerine ekledi.