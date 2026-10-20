https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-rivne-bolgesindeki-lojistik-merkezi-vuruldu-1109714815.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki lojistik merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan Rivne bölgesindeki bir depo kompleksi ile Odessa’ya yük taşıyan bir konteyner... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T20:01+0300
2026-10-20T20:01+0300
2026-10-20T20:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
askeri malzeme
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın Rivne bölgesine bağlı Dubno kentindeki “Epicentr-K” lojistik merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, lojistik merkezinin arazisinde bulunan depo kompleksinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı ifade edildi.Ayrıca Ukrayna ordusu için yük taşıyan ve Odessa’ya giden bir konteyner gemisinin de saldırıda hedef alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rus-gucleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109680636.html
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rusya savunma bakanlığı, odessa, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, askeri malzeme, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, odessa, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, askeri malzeme, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan Rivne bölgesindeki bir depo kompleksi ile Odessa’ya yük taşıyan bir konteyner gemisinin hedef alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın Rivne bölgesine bağlı Dubno kentindeki “Epicentr-K” lojistik merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, lojistik merkezinin arazisinde bulunan depo kompleksinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı ifade edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusu için yük taşıyan ve Odessa’ya giden bir konteyner gemisinin de saldırıda hedef alındığı belirtildi.