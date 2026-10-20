https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-rivne-bolgesindeki-lojistik-merkezi-vuruldu-1109714815.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki lojistik merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki lojistik merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan Rivne bölgesindeki bir depo kompleksi ile Odessa’ya yük taşıyan bir konteyner... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T20:01+0300

2026-10-20T20:01+0300

2026-10-20T20:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

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odessa

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

askeri malzeme

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın Rivne bölgesine bağlı Dubno kentindeki “Epicentr-K” lojistik merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, lojistik merkezinin arazisinde bulunan depo kompleksinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı ifade edildi.Ayrıca Ukrayna ordusu için yük taşıyan ve Odessa’ya giden bir konteyner gemisinin de saldırıda hedef alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rus-gucleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109680636.html

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rusya savunma bakanlığı, odessa, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, askeri malzeme, ukrayna