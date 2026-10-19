https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rus-gucleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109680636.html

Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

karadeniz

kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna'daki liman altyapısının yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, Odessa limanına Ukrayna ordusuna yönelik malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, karadeniz, kuru yük gemisi