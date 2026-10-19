https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rus-gucleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109680636.html
Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T20:21+0300
2026-10-19T20:21+0300
2026-10-19T20:21+0300
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
karadeniz
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna'daki liman altyapısının yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, Odessa limanına Ukrayna ordusuna yönelik malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, karadeniz, kuru yük gemisi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, karadeniz, kuru yük gemisi
Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna'daki liman altyapısının yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, Odessa limanına Ukrayna ordusuna yönelik malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.
Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.