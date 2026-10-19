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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rus-gucleri-karadenizde-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109680636.html
Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T20:21+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
karadeniz
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna'daki liman altyapısının yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, Odessa limanına Ukrayna ordusuna yönelik malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, karadeniz, kuru yük gemisi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, karadeniz, kuru yük gemisi

Rus güçleri, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

20:21 19.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz’de Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna'daki liman altyapısının yanı sıra Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, Odessa limanına Ukrayna ordusuna yönelik malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.

Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Dobropolye'de kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getiremye devam ediyor
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