https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-disisleri-moskova-ukraynadaki-biyolojik-faaliyetlere-iliskin-abdden-aciklama-bekliyor-1109714576.html
Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlere ilişkin ABD’den açıklama bekliyor
Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlere ilişkin ABD’den açıklama bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki laboratuvarlarda Pentagon desteğiyle biyolojik silah bileşenleri geliştirildiğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T19:40+0300
2026-10-20T19:40+0300
2026-10-20T19:40+0300
dünya
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konstantin vorontsov
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ukrayna
biyolojik laboratuvar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD’nin Rusya yakınındaki “askeri-biyolojik faaliyetlerine” ilişkin Moskova’nın sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesinde konuşan Vorontsov, ABD’nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin depoziter ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti:Rus diplomat, ABD Savunma Bakanlığı ve özel şirketler dahil bağlantılı kuruluşların desteğiyle Ukrayna’da askeri-biyolojik bir program yürütüldüğünü belirtti.Ukrayna’daki laboratuvarlarda gerçekleştirilen projelerin incelendiğini belirten Vorontsov, Rusya sınırına yakın bölgelerde biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiği veya bu çalışmaların halen sürdüğü sonucuna vardıklarını kaydetti.Vorontsov ayrıca ABD Ulusal İstihbaratının eski yöneticisi Tulsi Gabbard’ın, Washington’ın yurt dışındaki 120’den fazla biyolojik laboratuvarda “potansiyel olarak riskli” virüs deneylerini yıllarca finanse ettiğine ilişkin açıklamasının Moskova’nın iddialarını desteklediğini vurgulayarak, bu laboratuvarların 40’tan fazlasının Ukrayna’da bulunduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/lavrov-bati-artik-kuresel-duzenin-basat-aktoru-olamayacak-1109711894.html
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rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, abd, moskova, ukrayna, biyolojik laboratuvar, tulsi gabbard
rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, abd, moskova, ukrayna, biyolojik laboratuvar, tulsi gabbard
Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlere ilişkin ABD’den açıklama bekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki laboratuvarlarda Pentagon desteğiyle biyolojik silah bileşenleri geliştirildiğini belirterek ABD’den konuya ilişkin yanıt beklediklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD’nin Rusya yakınındaki “askeri-biyolojik faaliyetlerine” ilişkin Moskova’nın sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesinde konuşan Vorontsov, ABD’nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin depoziter ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti:
ABD’nin yönelttiğimiz sorulara gerekli yanıtları vermesini bekliyoruz. Bu, mevcut durumun çözüme kavuşturulmasına ve Washington’ın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymasına katkı sağlayacaktır.
Rus diplomat, ABD Savunma Bakanlığı ve özel şirketler dahil bağlantılı kuruluşların desteğiyle Ukrayna’da askeri-biyolojik bir program yürütüldüğünü belirtti.
Ukrayna’daki laboratuvarlarda gerçekleştirilen projelerin incelendiğini belirten Vorontsov, Rusya sınırına yakın bölgelerde biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiği veya bu çalışmaların halen sürdüğü sonucuna vardıklarını kaydetti.
Vorontsov ayrıca ABD Ulusal İstihbaratının eski yöneticisi Tulsi Gabbard’ın, Washington’ın yurt dışındaki 120’den fazla biyolojik laboratuvarda “potansiyel olarak riskli” virüs deneylerini yıllarca finanse ettiğine ilişkin açıklamasının Moskova’nın iddialarını desteklediğini vurgulayarak, bu laboratuvarların 40’tan fazlasının Ukrayna’da bulunduğunu ifade etti.