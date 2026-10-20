https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-disisleri-moskova-ukraynadaki-biyolojik-faaliyetlere-iliskin-abdden-aciklama-bekliyor-1109714576.html

Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlere ilişkin ABD’den açıklama bekliyor

Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlere ilişkin ABD’den açıklama bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki laboratuvarlarda Pentagon desteğiyle biyolojik silah bileşenleri geliştirildiğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T19:40+0300

2026-10-20T19:40+0300

2026-10-20T19:40+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

konstantin vorontsov

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biyolojik laboratuvar

tulsi gabbard

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD’nin Rusya yakınındaki “askeri-biyolojik faaliyetlerine” ilişkin Moskova’nın sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesinde konuşan Vorontsov, ABD’nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin depoziter ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti:Rus diplomat, ABD Savunma Bakanlığı ve özel şirketler dahil bağlantılı kuruluşların desteğiyle Ukrayna’da askeri-biyolojik bir program yürütüldüğünü belirtti.Ukrayna’daki laboratuvarlarda gerçekleştirilen projelerin incelendiğini belirten Vorontsov, Rusya sınırına yakın bölgelerde biyolojik silah bileşenlerinin geliştirildiği veya bu çalışmaların halen sürdüğü sonucuna vardıklarını kaydetti.Vorontsov ayrıca ABD Ulusal İstihbaratının eski yöneticisi Tulsi Gabbard’ın, Washington’ın yurt dışındaki 120’den fazla biyolojik laboratuvarda “potansiyel olarak riskli” virüs deneylerini yıllarca finanse ettiğine ilişkin açıklamasının Moskova’nın iddialarını desteklediğini vurgulayarak, bu laboratuvarların 40’tan fazlasının Ukrayna’da bulunduğunu ifade etti.

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rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, abd, moskova, ukrayna, biyolojik laboratuvar, tulsi gabbard