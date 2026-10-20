https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rubio-abd-rusya-ve-cin-arasinda-silahlarin-kontrolu-gorusmeleri-dunyaya-fayda-saglar-1109700724.html
Rubio: ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolü görüşmeleri dünyaya fayda sağlar
Rubio: ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolü görüşmeleri dünyaya fayda sağlar
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolüne ilişkin görüşmeler yapılmasının dünya için olumlu olacağını söyledi.
2026-10-20T13:52+0300
2026-10-20T13:52+0300
2026-10-20T14:35+0300
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Rubio, Hindistan ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ülke arasında silahların kontrolüne yönelik bir diyaloğun dünya açısından olumlu bir gelişme olacağını belirtti.Rubio'ya göre ayrıca "Trump, Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite oldu." ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyaretine giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite olduğunu” söyledi.ABD Başkanı Donald Trump da, dün akşam saatlerinde silah kontrolü ve nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir toplantı yapmaya hazır olduğunu teyit etmişti.Trump, muhtemelen önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte üçlü silah kontrolü görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu söyledi:APEC Zirvesi ne zaman?Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi, 18-19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek. Çin, Rusya ve ABD, APEC üyesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kremlin-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslamasini-umuyoruz-1108624412.html
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marco rubio, rusya, abd, vladimir putin
marco rubio, rusya, abd, vladimir putin
Rubio: ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolü görüşmeleri dünyaya fayda sağlar
13:52 20.10.2026 (güncellendi: 14:35 20.10.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolüne ilişkin görüşmeler yapılmasının dünya için olumlu olacağını söyledi. Rubio ayrıca "Trump, Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite oldu" dedi.
Rubio, Hindistan ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ülke arasında silahların kontrolüne yönelik bir diyaloğun dünya açısından olumlu bir gelişme olacağını belirtti.
Rubio'ya göre ayrıca "Trump, Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite oldu." ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyaretine giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite olduğunu” söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump da, dün akşam saatlerinde silah kontrolü ve nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir toplantı yapmaya hazır olduğunu teyit etmişti.
Trump, muhtemelen önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte üçlü silah kontrolü görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu söyledi:
Nükleer silahlar ve nükleer silahsızlanma konularını görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Başkan Şi isterse, ben hazırım. Ticaret gibi diğer konuları da konuşacağımızdan eminim.
Kremlin Sözcüsü Peskov,
geçen ay Çin'de düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini, böyle bir olasılığın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki temaslar sırasında gündeme geldiğini belirtmişti.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi, 18-19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek. Çin, Rusya ve ABD, APEC üyesi.