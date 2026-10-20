https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rubio-abd-rusya-ve-cin-arasinda-silahlarin-kontrolu-gorusmeleri-dunyaya-fayda-saglar-1109700724.html

Rubio: ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolü görüşmeleri dünyaya fayda sağlar

Rubio: ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolü görüşmeleri dünyaya fayda sağlar

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, Rusya ve Çin arasında silahların kontrolüne ilişkin görüşmeler yapılmasının dünya için olumlu olacağını söyledi.

2026-10-20T13:52+0300

2026-10-20T13:52+0300

2026-10-20T14:35+0300

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Rubio, Hindistan ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ülke arasında silahların kontrolüne yönelik bir diyaloğun dünya açısından olumlu bir gelişme olacağını belirtti.Rubio'ya göre ayrıca "Trump, Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite oldu." ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyaretine giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna’nın çatışmanın çözümüne ilişkin tutumundan irite olduğunu” söyledi.ABD Başkanı Donald Trump da, dün akşam saatlerinde silah kontrolü ve nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir toplantı yapmaya hazır olduğunu teyit etmişti.Trump, muhtemelen önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte üçlü silah kontrolü görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu söyledi:APEC Zirvesi ne zaman?Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi, 18-19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek. Çin, Rusya ve ABD, APEC üyesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kremlin-ukrayna-konusunda-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslamasini-umuyoruz-1108624412.html

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