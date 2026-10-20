Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/riyadda-erken-uyari-sisteminin-devreye-girmesinin-ardindan-patlama-sesleri-duyuldu-1109697089.html
Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu
Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu. Arap Koalisyonu, Husiler tarafından... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T12:43+0300
2026-10-20T12:43+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
riyad
arap koalisyonu
husiler
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125589_0:511:2035:1656_1920x0_80_0_0_92c5c26a70b7d29bee3ebedaa1d44fdf.jpg
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Görgü tanıkları da uyarının ardından kentte patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Yetkililer, uyarı mesajı alanlara sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanlardan ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.Arap Koalisyonu: Balistik füze imha edildiSivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Riyad'daki tehlikenin geçtiğini duyurdu.Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin müdahaleyle imha edildiğini açıkladı.Husiler Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyorHusiler, 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yemenin-sebve-vilayetindeki-guvenlik-merkezine-saldiri-en-az-53-olu-200-yarali-1109674673.html
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9defc6e0cd3d0b3cc6423688b50a9299.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, suudi arabistan, riyad, arap koalisyonu, husiler, sana
ortadoğu, suudi arabistan, riyad, arap koalisyonu, husiler, sana

Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu

12:43 20.10.2026
© REUTERS Dylan MartinezGörsel temsilidir
Görsel temsilidir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© REUTERS Dylan Martinez
Abone ol
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu. Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin müdahaleyle imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Görgü tanıkları da uyarının ardından kentte patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Yetkililer, uyarı mesajı alanlara sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanlardan ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

Arap Koalisyonu: Balistik füze imha edildi

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Riyad'daki tehlikenin geçtiğini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin müdahaleyle imha edildiğini açıkladı.

Husiler Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor

Husiler, 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
A screengrab from a video shows a person walking near bodies in the aftermath of a Houthi attack on Yemeni government military camp in Shabwa, Yemen, October 19, 2026. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
DÜNYA
Yemen'in Şebve vilayetindeki güvenlik merkezine saldırı: En az 53 ölü, 200 yaralı
Dün, 17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала