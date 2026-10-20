https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/riyadda-erken-uyari-sisteminin-devreye-girmesinin-ardindan-patlama-sesleri-duyuldu-1109697089.html

Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu

Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu. Arap Koalisyonu, Husiler tarafından... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:43+0300

2026-10-20T12:43+0300

2026-10-20T12:43+0300

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Görgü tanıkları da uyarının ardından kentte patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Yetkililer, uyarı mesajı alanlara sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanlardan ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.Arap Koalisyonu: Balistik füze imha edildiSivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Riyad'daki tehlikenin geçtiğini duyurdu.Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin müdahaleyle imha edildiğini açıkladı.Husiler Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyorHusiler, 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yemenin-sebve-vilayetindeki-guvenlik-merkezine-saldiri-en-az-53-olu-200-yarali-1109674673.html

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