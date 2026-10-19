https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yemenin-sebve-vilayetindeki-guvenlik-merkezine-saldiri-en-az-53-olu-200-yarali-1109674673.html
Yemen'in Şebve vilayetindeki güvenlik merkezine saldırı: En az 53 ölü, 200 yaralı
Yemen'in Şebve vilayetindeki güvenlik merkezine saldırı: En az 53 ölü, 200 yaralı
Sputnik Türkiye
Yemen'in Şebve vilayetinde bir eğitim kampına düzenlenen saldırıda 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Şebve Vilayeti Valiliği tarafından yapılan açıklamada... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T17:22+0300
2026-10-19T17:22+0300
2026-10-19T17:22+0300
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Yemen'in Şebve vilayetinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin eğitim kampına düzenlenen saldırıda 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.Yemen'in Şebve Vilayeti Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre Husiler, vilayette yeni göreve alınan iç güvenlik personelinin eğitim gördüğü Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi'ni hedef aldı.Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de Husilerin, ülkenin farklı vilayetlerinden gelen yeni güvenlik personelinin eğitim sırasındaki toplanma alanını hedef aldığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.'3 balistik füzeyle saldırı düzenlendi'Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Şebve'deki merkezi üç balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.Reuters'a konuşan ve İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yerel yönetim kaynakları ise, Husilerin eğitim tatbikatı sırasında güvenlik güçlerine üç balistik füze fırlattığını belirtti.Öte yandan geçen hafta Yemen'deki koalisyon hükümeti tarafından yapılan bir başka açıklamada, Husilerin Aden'deki el-Maşık ‘Başkanlık Sarayı'nı beş füzeyle hedef aldığını, Başbakan dahil tüm kabine üyelerinin saldırıdan sağ kurtulduğu duyurulmuştu. Saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğü bildirilmişti.Yemen'deki çatışmalar Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.Husiler ile Yemen'deki koalisyon hükümeti arasındaki saldırılar, son olarak Husilerin eylül ayında Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı yakınlarında bulunan bölgelere doğru ilerlemesinden bu yana yoğunlaştı.Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak ve boğaz çevresindeki alanlarda yeniden hakimiyet kurmak amacıyla bu ay askeri harekat başlattı. Husiler ise Yemen'in güneyindeki dağlık bölgede hükümet karşıtı güçlerin elindeki son büyük kent merkezi olarak nitelenen Taiz'i kuşatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yemenin-gecici-baskent-adendeki-yonetime-saldiri-basbakan-ve-kabine-kurtuldu-1109580879.html
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ortadoğu, yemen, i̇ran, başkanlık sarayı, sana, husiler
Yemen'in Şebve vilayetindeki güvenlik merkezine saldırı: En az 53 ölü, 200 yaralı
Yemen'in Şebve vilayetinde bir eğitim kampına düzenlenen saldırıda 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Şebve Vilayeti Valiliği tarafından yapılan açıklamada saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.
Yemen'in Şebve vilayetinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin eğitim kampına düzenlenen saldırıda 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Yemen'in Şebve Vilayeti Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre Husiler, vilayette yeni göreve alınan iç güvenlik personelinin eğitim gördüğü Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi'ni hedef aldı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de Husilerin, ülkenin farklı vilayetlerinden gelen yeni güvenlik personelinin eğitim sırasındaki toplanma alanını hedef aldığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
'3 balistik füzeyle saldırı düzenlendi'
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Şebve'deki merkezi üç balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.
Reuters'a konuşan ve İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yerel yönetim kaynakları ise, Husilerin eğitim tatbikatı sırasında güvenlik güçlerine üç balistik füze fırlattığını belirtti.
Enerji kaynakları bakımından zengin olan Şebve vilayeti, Yemen'in güney-orta kesiminde, kıyı bölgesinde yer alıyor.
Öte yandan geçen hafta Yemen'deki koalisyon hükümeti tarafından yapılan bir başka açıklamada, Husilerin Aden'deki el-Maşık ‘Başkanlık Sarayı'nı beş füzeyle hedef aldığını, Başbakan dahil tüm kabine üyelerinin saldırıdan sağ kurtulduğu duyurulmuştu. Saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğü bildirilmişti.
Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.
Husiler ile Yemen'deki koalisyon hükümeti arasındaki saldırılar, son olarak Husilerin eylül ayında Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı yakınlarında bulunan bölgelere doğru ilerlemesinden bu yana yoğunlaştı.
Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak ve boğaz çevresindeki alanlarda yeniden hakimiyet kurmak amacıyla bu ay askeri harekat başlattı. Husiler ise Yemen'in güneyindeki dağlık bölgede hükümet karşıtı güçlerin elindeki son büyük kent merkezi olarak nitelenen Taiz'i kuşatıyor.