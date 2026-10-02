https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kanada-basbakani-carney-bu-ay-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1109246325.html

Kanada Başbakanı Carney, bu ay Türkiye'yi ziyaret edecek

Kanada Başbakanı Carney, bu ay Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Reuters'a konuşan kaynaklar, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ziyaretinin Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerini hızlandırmayı amaçladığını... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T19:22+0300

2026-10-02T19:22+0300

2026-10-02T19:46+0300

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kanada

mark carney

türkiye

ziyaret

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Kaynaklara göre Carney, Türkiye'ye özel ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı olacak.Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmelerin hızlandırılması açısından önem taşıması bekleniyor.Carney'nin ziyaretinin tarihi ve programına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kanada ve Türkiye ticaret hacmi ne kadar?İki ülke dış ticaret hacmi, Temmuz 2026 verilerine göre yıllık 2.7 milyar dolar. Türkiye'nin geçen yıl Kanada'ya ihracatı 1 milyar 577 milyon 398 bin dolar, bu ülkeden ithalatı da 1 milyar 162 milyon 825 bin dolar oldu. Böylece geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 223 bin doları buldu. Bu yılın 5 aylık döneminde de Türkiye'nin ihracatı 619 milyon 168 bin dolar, ithalatı 652 milyon 257 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracat fasıllara göre incelendiğinde, 2025'te kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler 158 milyon 781 bin dolarla ilk sırada geldi. Bu faslı 104 milyon 436 bin dolarla demir ve çelik, 97 milyon 45 bin dolarla demir veya çelikten eşyalar takip etti.

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