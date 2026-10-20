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Portekiz kampını terk etmişti: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Portekiz kampını terk etmişti: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampını terk etmesi nedeniyle 30 gün men ve 255 euro para cezasına çarptırıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T00:51+0300
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Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında alınan galibiyette yedek kulübesinde kalmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'u kendisiyle yapılan anlaşmayı bozmakla suçlayarak milli takım kampını terk etmişti.Portekiz Futbol Federasyonu, kampı terk etmesi nedeniyle Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 euro (14 bin 184 lira) para cezası verdi.Federasyondan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ve temiz disiplin sicilinin cezanın hafifletilmesinde etkili olduğu belirtildi. Verilen ceza, 'yeterli ve uygun' olarak nitelendirildi.1 Ekim'de başlayan men cezasının 19 gününü tamamlayan Ronaldo'nun, Portekiz'in 14 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı Uluslar Ligi maçında forma giyebilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html
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cristiano ronaldo, para cezası, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, ceza
cristiano ronaldo, para cezası, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, ceza

Portekiz kampını terk etmişti: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

00:51 20.10.2026
© AP PhotoCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AP Photo
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampını terk etmesi nedeniyle 30 gün men ve 255 euro para cezasına çarptırıldı.
Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında alınan galibiyette yedek kulübesinde kalmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'u kendisiyle yapılan anlaşmayı bozmakla suçlayarak milli takım kampını terk etmişti.
Portekiz Futbol Federasyonu, kampı terk etmesi nedeniyle Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 euro (14 bin 184 lira) para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ve temiz disiplin sicilinin cezanın hafifletilmesinde etkili olduğu belirtildi. Verilen ceza, 'yeterli ve uygun' olarak nitelendirildi.
1 Ekim'de başlayan men cezasının 19 gününü tamamlayan Ronaldo'nun, Portekiz'in 14 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı Uluslar Ligi maçında forma giyebilmesi bekleniyor.
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
SPOR
Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
30 Eylül, 22:56
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