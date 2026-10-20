https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/portekiz-kampini-terk-etmisti-cristiano-ronaldonun-cezasi-belli-oldu-1109682974.html

Portekiz kampını terk etmişti: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Portekiz kampını terk etmişti: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampını terk etmesi nedeniyle 30 gün men ve 255 euro para cezasına çarptırıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

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Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında alınan galibiyette yedek kulübesinde kalmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'u kendisiyle yapılan anlaşmayı bozmakla suçlayarak milli takım kampını terk etmişti.Portekiz Futbol Federasyonu, kampı terk etmesi nedeniyle Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 euro (14 bin 184 lira) para cezası verdi.Federasyondan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ve temiz disiplin sicilinin cezanın hafifletilmesinde etkili olduğu belirtildi. Verilen ceza, 'yeterli ve uygun' olarak nitelendirildi.1 Ekim'de başlayan men cezasının 19 gününü tamamlayan Ronaldo'nun, Portekiz'in 14 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı Uluslar Ligi maçında forma giyebilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html

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cristiano ronaldo, para cezası, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, ceza