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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/peskov-putin-ile-witkoff-arasinda-yakin-gelecekte-bir-gorusme-organize-edilebilecegini-umuyoruz-1109701249.html
Peskov: Putin ile Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umuyoruz
Peskov: Putin ile Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umuyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Rus lider Putin ile ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umduğunu... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T14:26+0300
2026-10-20T14:26+0300
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rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Moskova’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya için Ukrayna’nın müzakere masasında meşru bir temsilciyle, yani çatışmayı sona erdirecek kararlar almaya hazır biriyle yer almasının önem taşıdığını vurguladı.Peskov, Rusya'nın küresel piyasalara enerji kaynakları sağlayan güvenilir bir tedarikçi olduğunu, öyle kalmaya devam ettiğini ve gelecekte de böyle olmaya devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/abd-baskani-trump-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-sonlandirmak-istemiyor-1109655054.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, steve witkoff, abd, başkan, washington, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, steve witkoff, abd, başkan, washington, ukrayna

Peskov: Putin ile Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umuyoruz

14:26 20.10.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Rus lider Putin ile ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Moskova’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umduğunu belirtti.

Çok kısa bir süre içinde bir görüşmenin organize edilebilmesini, böylece Amerikalı müzakerecilerin, Sayın Witkoff’un hem Ukraynalılarla hem de Avrupalılarla yaptıkları görüşmeler hakkında Başkan Putin’e bilgi vermelerini, ayrıca Washington ile Moskova arasında son derece önemli bir dizi konuda sinyal alışverişini sürdürmelerini umuyoruz. Biz, bu tür görüşmeleri her zaman çok önemli, vakitlice yapılmış ve anlamlı buluyoruz, ayrıca Amerikalı müzakerecilerin arabuluculuk çabalarına da büyük değer veriyoruz.

Kremlin Sözcüsü, Rusya için Ukrayna’nın müzakere masasında meşru bir temsilciyle, yani çatışmayı sona erdirecek kararlar almaya hazır biriyle yer almasının önem taşıdığını vurguladı.

Bunun, sorumluluk almaya ve bu savaşı sona erdirmek için gereken kararı vermeye hazır, yetkili makamları meşru bir biçimde temsil eden bir taraf olması bizim için önemlidir.

Peskov, Rusya'nın küresel piyasalara enerji kaynakları sağlayan güvenilir bir tedarikçi olduğunu, öyle kalmaya devam ettiğini ve gelecekte de böyle olmaya devam edeceğini vurguladı.
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