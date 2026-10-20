Peskov: Putin ile Witkoff arasında yakın gelecekte bir görüşme organize edilebileceğini umuyoruz

Çok kısa bir süre içinde bir görüşmenin organize edilebilmesini, böylece Amerikalı müzakerecilerin, Sayın Witkoff’un hem Ukraynalılarla hem de Avrupalılarla yaptıkları görüşmeler hakkında Başkan Putin’e bilgi vermelerini, ayrıca Washington ile Moskova arasında son derece önemli bir dizi konuda sinyal alışverişini sürdürmelerini umuyoruz. Biz, bu tür görüşmeleri her zaman çok önemli, vakitlice yapılmış ve anlamlı buluyoruz, ayrıca Amerikalı müzakerecilerin arabuluculuk çabalarına da büyük değer veriyoruz.